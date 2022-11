Maduro vota y dice que le “resbala” que lo llamen dictador

Poco después de las 6:00 de la mañana de este domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, votó en el oeste de Caracas asegurando que tras el proceso electoral se “necesitan cambiar muchas cosas” en el país.

Acompañado por la primera dama Cilia Flores, insistió en su llamado a los venezolanos a acudir temprano a sus centros de votación.

Publicidad

Las presidenciales de este domingo en Venezuela son las elecciones más cuestionadas en la historia política reciente, con llamados nacionales e internacionales a suspenderlas o al menos postergarlas, pues afirman que no existen garantías de transparencia.

El jefe de Estado venezolano agregó que los gobiernos del mundo que no reconozcan las elecciones tienen una actitud “criminal”, por lo que insistió en su llamado a respetar la decisión de los venezolanos.

“A mí me indigna mucho cuando dicen que en Venezuela hay una dictadura, no me importa cuando me dicen que soy un dictador, me resbala eso, que digan lo que quieran de mí, pero que digan que el pueblo venezolano se cala una dictadura es una ofensa al pueblo”, expresó.

“Acá hay un país de libertad, de pensamiento, de acción y que elige”, insistió.