“Mándalo al hospital”: batalla campal dejó a un adolescente herido y quedó en video

La ciudad salteña de General Güemes (Argentina) volvió a quedar conmocionada tras la difusión de un video en el que se ve una violenta pelea entre un grupo de jóvenes a la salida de una discoteca. En las imágenes, registradas durante la madrugada del sábado 29 de noviembre, un adolescente es atacado salvajemente por otro joven, mientras los presentes, lejos de intervenir, alentaban la agresión.

El hecho ocurrió cuando un grupo de muchachos comenzó una confrontación en plena calle después de abandonar el local bailable. Entre golpes y empujones, uno de ellos derribó a un adolescente y continuó golpeándolo de manera repetida sobre la calzada.

La escena, filmada por testigos, muestra al agresor arremetiendo con puñetazos mientras la víctima intenta cubrirse sin éxito, retrocediendo hasta quedar contra un vehículo estacionado.

Lo más estremecedor del registro es la reacción de las personas que se encontraban alrededor: en lugar de frenar la golpiza, varios jóvenes incitaron al atacante. En el video, que se volvió viral en redes sociales, se escuchan gritos como “matalo, matalo, mandalo al hospital”, lo que generó fuertes críticas y comparaciones con el caso de Fernando Báez Sosa.



"Matalo, mandalo al hospital" I Brutal pelea a la salida de un boliche: un adolescente fue golpeado por otro en Güemes, Salta. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/EyyKXuDmQ2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 1, 2025

Según medios locales, el adolescente herido fue asistido tras el ataque y, pese a la violencia de los golpes, no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia policial vinculada al hecho, aunque el caso despertó preocupación entre los habitantes de la zona.