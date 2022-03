Marcel, el heroico perrito que salvó la vida de una joven en feroz bombardeo ruso contra Ucrania

Desde hace dos semanas Ucrania viene siendo bombardeada por Rusia, y miles de familias han tenido que salir del país para buscar refugio.

Terror y mucho miedo es lo que han tenido que vivir los ciudadanos de Ucrania, y ese fue el caso de Daryna Sarig, una joven que tuvo que presenciar el momento exacto en que bombardeaban su edificio en Kharkiv, por eso decidió esconderse en el sótano.

Publicidad

Lo lindo de la historia es que Marcel, un adorable y tierno Spitz, llegó hasta donde ella para acompañarla, pues se acurrucó con ella cuando estaba sentada en el piso. Con su presencia, Marcel se encargó de acompañar y darle el amor necesario a la joven para afrontar la fuerte situación durante siete días.

Con su compañía, Sarig logró salir adelante.

Lo triste es que a Marcel lo habían abandonado sus dueños, por lo que no pudo soportar dejarlo ahí tirado, y se lo llevó con ella. Este miércoles, 9 de marzo, finalmente logró abordar un tren para cruzar a Polonia junto al perrito que le salvó la vida.

Daryna, la joven de 23 años, tuvo que viajar sola y dejar a su familia en la ciudad. Esto debido a que sus abuelos están demasiado frágiles para viajar y su padre, de 53 años, está dentro del rango de edad para el servicio militar obligatorio.

Publicidad

Publicidad



De acuerdo con el medio ‘The Mirror’ , Marcel le dio la fuerza necesaria a Daryna de poder seguir adelante.

“Marcel me salvó, así que ahora debo salvarlo. Tenía mucho miedo escondiéndome en el sótano de mi edificio, hacía frío y estaba completamente oscuro durante dos de los días sin mucha comida. En total, pasamos siete días allí".

“Podíamos escuchar cohetes afuera, y yo estaba en el suelo cuando Marcel se me acercó. Estaba temblando, estresado y muy asustado. Pensé que moriríamos y que nuestro edificio se derrumbaría. Vino a mí, me tranquilizó. Si no fuera por él, no sé cómo lo habría logrado”, aseguró la joven.

Publicidad

Ahora Daryna se encuentra viajando a Varsovia para encontrarse con su hermana María, de 17 años, que estudia en Polonia.

Escuche el podcast 'Bien Puesto':