Masacre en Ecuador: siete personas fueron asesinadas en Manabí

Al menos siete personas perdieron la vida este lunes en la provincia costera de Manabí, una de las zonas más golpeadas por la violencia del crimen organizado en Ecuador. De acuerdo con información suministrada a EFE por fuentes de la Policía Nacional, el hecho estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si los homicidios guardan relación con disputas entre organizaciones criminales que operan en este territorio.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y junio se registraron 4.619 homicidios, lo que convierte a este periodo en el semestre más violento desde que existen registros en el país. La cifra representa un aumento del 47 % frente al mismo lapso de 2024, cuando se reportaron 3.143 asesinatos.

El año en curso también comenzó con niveles alarmantes de violencia, con un promedio de un homicidio por hora. Las autoridades han señalado que este fenómeno responde, en gran medida, a la lucha por el control territorial y el poder entre grupos delictivos organizados.



Ecuador enfrenta una escalada de violencia sin precedentes, impulsada por la expansión y fortalecimiento de bandas criminales. Este escenario llevó al presidente Daniel Noboa a declarar, en enero de 2024, el “conflicto armado interno” contra estas estructuras, a las que el Gobierno calificó como organizaciones terroristas.