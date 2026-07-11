¿Mbappé será extraditado a Paraguay? La pena podría alcanzar los tres años de prisión

La polémica que rodea el Mundial 2026 ya no solo se vive dentro de la cancha. Las declaraciones de una senadora paraguaya y una de las principales figuras del fútbol mundial escalaron al plano judicial y ahora abren un escenario que pocos esperaban.

Y es que Kylian Mbappé, quien respondió el mensaje de la senadora tras los comentarios considerados racistas, podría enfrentar serios problemas. Si bien no existe una orden de captura contra el francés, la defensa de la senadora paraguaya Celeste Amarilla estudia la posibilidad de presentar una denuncia por presunta calumnia y difamación. De prosperar la demanda y cumplirse determinadas condiciones legales, el caso podría derivar en una solicitud de extradición hacia el país sudamericano, de acuerdo con lo señalado por el abogado.

¿Mbappé podría ser extraditado a Paraguay? Esto dice la defensa de la senadora

La controversia comenzó después del partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Luego del compromiso, Celeste Amarilla lanzó una serie de comentarios que fueron considerados racistas contra el delantero francés, a quien calificó con expresiones ofensivas relacionadas con su origen.



El delantero del Real Madrid respondió calificando a la congresista como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", palabras que ahora podrían convertirse en el centro de una disputa judicial mucho mayor.

Según reveló Marca Estados Unidos, Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de Amarilla, la intención es denunciar al futbolista por calumnia y difamación.

El jurista explica que, si ambas acusaciones son admitidas por la justicia paraguaya, la pena máxima que enfrentaría Mbappé podría alcanzar los tres años de prisión, requisito que, en teoría, permitiría estudiar una eventual posibilidad de extradición según el tratado vigente entre Francia y Paraguay.

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Kylian Mbappé, goleador de Francia AFP

Fiscalía francesa investiga insultos racistas

La estrategia de la defensa dependerá del avance de otro proceso judicial que ya está en marcha.

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De acuerdo con la Fiscalía francesa, se abrió una investigación contra la senadora por presuntas injurias públicas agravadas por motivos de origen, etnia, nación, raza o religión. De ser hallada responsable, Amarilla podría enfrentar una condena de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros.

A pesar de ese escenario, la congresista mantiene su postura y, de acuerdo con su abogado, no tiene previsto retractarse, argumentando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal como aficionada de la selección paraguaya y no como representante del Estado.

Choques entre Francia y Paraguay por caso Mbappé

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó públicamente su respaldo a Mbappé frente a los ataques racistas, mientras que el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró que las palabras de la senadora no representan los valores del país.

Lejos de disminuir la tensión, Amarilla volvió a lanzar nuevos insultos contra el futbolista durante una sesión del Senado, en la que criticó su actitud tras el partido y aseguró que el delantero actuó con prepotencia al, presuntamente, negarle el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill.