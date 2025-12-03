Médico que aceptó haber dado ketamina a Matthew Perry recibe 30 meses de prisión

Un médico que admitió haber suministrado ketamina a Matthew Perry, fallecido en 2023 por una sobredosis, fue condenado este miércoles a 30 meses de prisión federal, según informó la Fiscalía del Distrito Central de California.

Se trata de Salvador Plasencia, el primero de los cinco procesados por la muerte del recordado actor de Friends. Además de la pena de cárcel, deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 5.600 dólares.

El doctor, conocido como “Dr. P.”, compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y, según Los Angeles Times, se entregó inmediatamente después de la audiencia para iniciar el cumplimiento de su condena.

Plasencia aceptó su responsabilidad el pasado 23 de julio, al declararse culpable de cuatro cargos por distribución de ketamina, y entregó su licencia médica en septiembre de 2025.

Matthew Perry fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su vivienda en Los Ángeles, a los 54 años. La autopsia confirmó que murió por los efectos agudos de la ketamina.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco personas de integrar una red clandestina dedicada a distribuir grandes cantidades de esta sustancia, encontrada en el cuerpo del actor al momento de su muerte. Todos los implicados aceptaron acuerdos de culpabilidad.

En un memorando de sentencia, citado por el mismo diario, los fiscales señalaron que las “graves violaciones de la confianza y el abandono del juramento médico de ‘no hacer daño’” por parte de Plasencia contribuyeron al daño sufrido por Perry. Por ello, solicitaron una pena mínima de tres años.

La defensa, por su lado, pidió una sanción menos severa: tres años de libertad condicional supervisada, argumentando que el médico ya había perdido su licencia, su consultorio y su carrera profesional.

En una declaración presentada ante el tribunal esta semana, la madre y el padrastro del actor, Suzanne y Keith Morrison, manifestaron que consideraban a Plasencia “uno de los más responsables” de lo ocurrido.

De acuerdo con el documento de culpabilidad, Plasencia proporcionó a Perry y a su asistente, Kenneth Iwamasa, también acusado en el caso, 20 frascos de ketamina, pastillas y jeringas durante septiembre y octubre de 2023.

El actor, reconocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing, había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones en sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022).