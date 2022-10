Medios nunca tomaron en serio los tocamientos inapropiados de Joe Biden: Lucy Flores

Lucy Flores, exsenadora del estado de Nevada y quien acusa al ex vicepresidente Joe Biden por un tocamiento inapropiado, habló en Mañanas BLU sobre sus denuncias. Aseguró que quejas parecidas nunca fueron tenidas en cuenta por medios de comunicación.

“¿Por qué él tiene tanta historia de portarse de esa manera y nadie nunca, los medios de comunicación, lo tomaron en serio?”, cuestionó.

Publicidad

Flores contó el acercamiento indebido del que fue víctima a manos de Biden.

Vea también: Joe Biden promete ser más "respetuoso" tras denuncias de tocamientos inapropiados

“De repente se arrima de atrás, se acerca, me toca mis hombros con sus manos. Me huele el cabello, me besa arriba de la cabeza. Lo hizo de atrás, ni tenía el momento de procesar lo que estaba pasando. No tenía ninguna relación anteriormente, no éramos amigos. Fue impactante, no me esperaba que alguien de ese nivel se portara así de íntimo conmigo”, declaró.

“Esto pasó en el 2014 cuando me estaba postulando para gobernadora”, agregó.

Publicidad

“Es algo que las mujeres sufren y pasan todos los días”, recalcó Flores.

Según Flores, las mujeres sienten ahora que tienen poder y que habrá un sistema que las apoyará.

Publicidad

“Lo que pasaba antes es que los hombres se portaban de esa manera, pero nosotros sentíamos que no podíamos decir nada, que era algo que no podíamos sino aceptar”, añadió.

Escuche esta entrevista: