La Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma (OSBI) confirmó que adelanta una investigación por el homicidio de Spring Weems, una mujer de 49 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de un contenedor de basura frente a su vivienda, en el condado de Logan, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos.

El caso salió a la luz luego de que las autoridades atendieran un llamado en el sector residencial, tras recibir reportes sobre una presunta pelea entre dos adolescentes en el jardín de la propiedad. Durante la verificación, los agentes realizaron el hallazgo del cuerpo.

Menor de edad presuntamente acabó con la vida de su madrastra y ocultó el cuerpo: esto se sabe

De acuerdo con los primeros informes oficiales, las investigaciones apuntan a uno de los hijos adoptivos de la víctima como el principal sospechoso. Testimonios recopilados por las autoridades indican que un vecino, que intentó intervenir en la riña, escuchó a uno de los menores afirmar que el otro había asesinado a su madre y ocultado el cuerpo en el contenedor de basura.

El presunto responsable, cuya identidad no ha sido revelada por tratarse de un menor de edad, fue trasladado al Centro Juvenil del Condado de Canadian, donde permanece bajo custodia tras ser señalado en una queja por asesinato en primer grado. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para establecer los móviles del crimen.



Mientras tanto, la comunidad del sector expresó su consternación por lo ocurrido y describió a Spring Weems como una mujer dedicada a su familia y activa en su comunidad religiosa. La OSBI informó que está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

