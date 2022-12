Mercosur, a la expectativa de la decisión de Uruguay sobre Venezuela

Los países del Mercosur se reunirán este sábado para determinar si Argentina, Brasil y Paraguay mantienen la firme postura de sancionar al país caribeño, mientras que el cuarto miembro fundador del bloque, Uruguay, mantiene la expectativa respecto a su decisión.



"El sábado lo van a saber", respondió a la prensa el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, consultado por la posibilidad de que se aplique una suspensión política a Venezuela, algo que contempla el Protocolo de Ushuaia del Mercosur cuando se considera que en un Estado miembro hay una ruptura del orden democrático.



Para que eso ocurra es necesario el consenso de todos los miembros deliberantes y las miradas apuntan a Uruguay, que ha mantenido una postura tibia respecto al país caribeño.



Tanto Argentina como Brasil y Paraguay fueron contundentes en su rechazo a la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y avalada por el Consejo Electoral del país caribeño.



En el caso de Argentina su canciller, Jorge Faurie, si bien hizo eco del no reconocimiento de los resultados, fue más allá y aseguró que no se estaba lejos de aplicar a ese país la cláusula democrática del bloque pautada en el Protocolo de Ushuaia.



En esa misma línea se expresó Paraguay, cuyo canciller, Eladio Loizaga dijo que en Venezuela "definitivamente" hay una ruptura del orden democrático, razón por la que Brasil, también partidario de la suspensión y en actual ejercicio de la presidencia pro tempore del bloque, convocó a la reunión a realizarse este sábado en Sao Paulo.



Por contra, Uruguay condicionó el reconocimiento de esas elecciones a que Venezuela respondiera positivamente al exhorto que le hizo para que antes del establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno establezca un canal de diálogo con la sociedad y la oposición.



La respuesta de Maduro fue el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que estaban en condición de prisión domiciliaria.



El tono del canciller uruguayo se volvió entonces mucho más severo y asertivo, calificando la situación de Venezuela como "un desastre" por no atender los llamados de diálogo, y mostrando cierto escepticismo por la votación, por no darse a conocer, por ejemplo, cuántos votos en blanco o nulos hubo.



Ledezma regresó a su arresto domiciliario, no así López, de momento, lo que podría aportar otro matiz más a la toma de decisión uruguaya.



No está claro si el miembro del Mercosur que menos ha definido su postura ante las acciones del Gobierno, optará por apoyar la suspensión como lo harán Argentina, Brasil y Paraguay o no.



En septiembre de 2016 una abstención de Uruguay permitió el consenso con Argentina, Brasil y Paraguay para decirle a Venezuela que si para el 1 de diciembre de ese año no se había puesto al día con las normas de adhesión al Mercosur sería suspendido administrativamente, algo que se consumó en diciembre con la firma de los cuatro países fundadores del bloque.



Ahora, voces oficiales no identificadas han informado a los dos principales diarios uruguayos versiones de distinto tenor, a El Observador le indicaron que el país "no vetará" la aplicación de la cláusula democrática si Maduro se sigue negando al diálogo, mientras a El país le dijeron que "apoyará la decisión".



Según se manifiesta en los artículos 4 y 5 del Protocolo de Ushuaia del bloque en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del bloque los demás deben promover las consultas entre sí y con el Estado afectado, las que de resultar "infructuosas" dan lugar al análisis de las posibles medidas a tomar.



Las medidas pueden abarcar desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones del miembro y deben ser adoptadas "por consenso" sin la participación del país interpelado en el proceso.



Todo indica que con la negativa de la administración de Maduro a dialogar este sábado Venezuela sea suspendida del bloque bajo el consenso de sus cuatro miembros sin veto alguno, pero la última palabra estará dicha cuando el enjambre de dudas que rodea a Uruguay se disipe en la reunión de Brasil.





