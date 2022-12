Misterio revelado: descubren por qué cerramos los ojos cuando besamos

El diario británico Telegraph dio a conocer un estudio realizado por los expertos Sandra Murphy y Polly Dalton, que demostraron que completar una tarea visual reduce la capacidad del cerebro para comprender sensaciones táctiles.

Publicidad

La investigación, publicada en la revista Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, no se centra en la razón específica de por qué se cierran los ojos al besar, pero descubre que este acto permite a nuestro cerebro concentrarse en los estímulos táctiles.

En palabras sencillas, a la mente humana se le dificulta procesar información si recibe estimulación visual y táctil al mismo tiempo, conclusión a la que los expertos llegaron tras someter a varios sujetos de prueba a diversas tareas mientras sus sentidos del tacto y la vista eran monitoreados, revelando que entre mayor sea el estímulo que se tenga ante los ojos, menor será la sensibilidad táctil.