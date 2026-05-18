Misteriosa muerte de una familia tras comer una sandía: esto descubrieron las autoridades

La misteriosa muerte de una familia en Mumbai, India, tras consumir una sandía continúa generando conmoción y múltiples interrogantes. Aunque las autoridades lograron identificar el veneno que acabó con la vida de cuatro personas, el origen de la contaminación de la fruta aún no ha sido esclarecido.

El caso, que ha sido denominado por medios locales como las “muertes por sandía”, ocurrió el pasado 25 de abril en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai. Esa noche, Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus hijas Ayesha y Zainab compartieron una cena familiar en su vivienda junto a varios allegados. Luego de que los invitados se retiraran, cerca de las 10:30 de la noche, la familia decidió comer una sandía como postre.

Horas más tarde, los cuatro integrantes comenzaron a presentar fuertes episodios de vómito y diarrea, lo que alertó a vecinos y servicios de emergencia. Pese a que intentaron auxiliarlos rápidamente y realizaron maniobras de reanimación a una de las menores, todos fallecieron poco después de ser trasladados al Hospital JJ.

Durante semanas, la tragedia estuvo rodeada de especulaciones y temor entre la población. Incluso, comerciantes reportaron una caída en las ventas de sandía en distintos mercados de Mumbai debido al miedo generado por el caso.



Finalmente, las investigaciones forenses permitieron establecer qué provocó la muerte de la familia. El Laboratorio de Ciencias Forenses confirmó la presencia de fosfuro de zinc tanto en los órganos de las víctimas como en restos de la fruta consumida.

“El análisis detectó fosfuro de zinc en hígado, riñón y bazo de los fallecidos, así como en las muestras de sandía recolectadas”, explicó el director del laboratorio, Vijay Thakare.

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Este compuesto químico es utilizado comúnmente como veneno para ratas y resulta altamente letal. Según expertos, al entrar en contacto con la humedad o los ácidos del estómago, libera gas fosfina, una sustancia que impide que las células utilicen oxígeno correctamente, causando una rápida falla multiorgánica.

Lo que más preocupa a las autoridades es que el tóxico no fue encontrado en ningún otro alimento de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que la sandía fue el único vehículo de intoxicación.