Modelos de contenido para adultos protagonizaron una bochornosa pelea en un aeropuerto

Lo que para muchas personas parecía un viaje sin contratiempos terminó convirtiéndose en un episodio bochornoso que se transformó en un espectáculo incómodo para pasajeros y autoridades. Un altercado protagonizado por dos modelos de contenido para adultos provocó el retraso de un vuelo comercial y concluyó con ambas mujeres esposadas y arrestadas.

El hecho se viralizó rápidamente a través de videos grabados por testigos, en los que se observa a las mujeres protagonizando escenas que generaron fuertes críticas en redes sociales. El incidente dejó en evidencia una conducta inapropiada que escaló en cuestión de minutos y que pudo acarrear consecuencias legales más serias.

El Aeropuerto Internacional de Miami fue el escenario del altercado. Las autoridades respondieron al llamado de la tripulación de un vuelo comercial luego de que dos pasajeras, identificadas como Sania Blanchard, de 34 años, y Jordan Danne Lantry, de 31, ocasionaran disturbios dentro del avión en el que iban a viajar.

De acuerdo con el reporte oficial, las mujeres se encontraban bajo los efectos del alcohol. El conflicto inició cuando ambas ocuparon asientos de primera clase que no les correspondían y se negaron a desocuparlos, pese a las reiteradas advertencias del personal a bordo. La situación obligó a detener el proceso normal del vuelo y a solicitar apoyo de seguridad.



Modelos de OnlyFans fueron bajadas del avión en Miami

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en el que las dos mujeres son escoltadas por varios oficiales del aeropuerto. En los videos se les ve salir esposadas, mientras lanzan insultos y aseguran que fueron arrestadas únicamente por negarse a cambiar de asiento.

Durante el traslado, la escena se tornó aún más llamativa cuando una de las modelos realizó un split en plena salida del avión. El gesto generó sorpresa entre los presentes y múltiples reacciones entre los usuarios que vieron el clip. Para muchos, el comportamiento fue interpretado como una provocación en medio del procedimiento policial.



Cargos que enfrentan las modelos tras el altercado en el avión

Tras ser bajadas del avión, las autoridades confirmaron que las mujeres enfrentaron cargos relacionados con allanamiento de propiedad privada, al ignorar las instrucciones de la tripulación y permanecer en zonas que no les estaban asignadas.

Publicidad

Como medida inmediata, se les prohibió permanecer tanto en el avión como en otras áreas del aeropuerto. Posteriormente, las dos modelos pagaron fianza para recuperar su libertad, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.