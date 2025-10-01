Muere reconocido influencer tras estrellar un helicóptero artesanal en transmisión en vivo

Un accidente aéreo quedó registrado en vivo y conmocionó a miles de internautas que seguían la transmisión en tiempo real.

Durante un vuelo de prueba en un helicóptero ultraligero, un reconocido creador de contenido perdió la vida luego de que la aeronave perdiera el control y se precipitara al suelo, provocando un incendio instantáneo que impidió cualquier maniobra de rescate.

El fallecido fue identificado como Tang Feiji, conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, un influencer de 55 años con más de 100.000 seguidores en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok. El siniestro ocurrió el pasado sábado 27 de septiembre en el condado de Jiange, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan.

El helicóptero que piloteaba había sido adquirido este mismo año por 350.000 yuanes (unos 41.700 euros). Se trataba de un modelo ultraligero de rotores coaxiales, con un peso de 115 kilos y un solo asiento, diseñado para alcanzar hasta 600 metros de altitud y velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora.



Sin embargo, las imágenes de la transmisión evidencian cómo, pocos segundos después del despegue, la aeronave se desploma en picada y se convierte en una bola de fuego al impactar contra el suelo.

Este es el video del accidente:

🇨🇳 | El "influencer" Tang Feiji murió al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo fabricó, mientras lo mostraba en vivo para sus seguidores de redes sociales.



El creador de contenido estaba grabando para sus plataformas de redes sociales cuando perdió el control y se… pic.twitter.com/3UT53UanWp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

A pesar de la gravedad de la escena, gran parte de los espectadores reaccionaron con emojis de risa, sin percatarse de la tragedia. Otros, en cambio, intentaron alertar a las autoridades, aunque el rescate ya era imposible: el piloto no llevaba casco ni paracaídas y murió de inmediato.

Medios locales señalan que Feiji no contaba con licencia de vuelo ni había registrado un plan ante la Administración de Aviación Civil. De hecho, había confesado que su preparación se reducía a una semana de teoría y apenas seis horas de práctica antes de atreverse a operar su aeronave privada.

No era la primera vez que vivía un susto en el aire: meses atrás relató que un fallo en el indicador de combustible lo obligó a descender de emergencia a menos de diez metros del suelo. Sin embargo, esta vez no hubo margen de error y la transmisión que debía ser un espectáculo terminó convertida en una de las tragedias virales más comentadas en redes.