Muere alpinista tras caer de montaña a más de 5.000 metros mientras intentaba tomarse una selfie

Un paseo turístico terminó en tragedia luego de que un alpinista de 31 años muriera tras caer al vacío mientras intentaba tomarse una selfie.

El dramático momento, grabado por otros excursionistas, se viralizó en redes sociales y muestra los segundos de desesperación en los que el hombre pierde el equilibrio y se desliza por una empinada pendiente nevada sin que nadie pudiera detenerlo.

El accidente ocurrió el pasado 25 de septiembre en el monte Nama, uno de los picos satélite del imponente monte Gongga, en la provincia de Sichuan, China. El grupo de turistas se encontraba a más de 5.000 metros de altura cuando, según testigos, la víctima decidió desatarse de la cuerda de seguridad para capturar una fotografía con el paisaje de fondo.

Al ponerse de pie, tropezó con sus crampones, perdió la estabilidad y cayó unos 200 metros. Su cuerpo fue hallado más tarde a una altitud cercana a los 5.300 metros.



En las imágenes que circulan en internet se observa cómo el hombre comienza a deslizarse rápidamente mientras sus compañeros intentan reaccionar sin éxito. Autoridades locales recibieron el reporte de la emergencia hacia las 10:00 de la mañana y activaron de inmediato un operativo de rescate que incluyó a la policía, equipos de emergencia y personal comunitario.

🇨🇳 | Un excursionista murió trágicamente al caer mientras subía el monte Nama, en Sichuan, tras intentar tomarse una selfie y soltarse de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido a su grupo. pic.twitter.com/fhfDFsDLrT — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 28, 2025

Lamentablemente, cuando fue encontrado, ya no presentaba signos vitales. La familia de la víctima viajó a la zona para las diligencias posteriores.

La Oficina Municipal de Educación y Deportes de Kangding informó que el grupo no había registrado oficialmente su ascenso, un requisito obligatorio para escalar en esta región. Cabe recordar que en agosto las autoridades habían advertido sobre una grieta de hielo de 50 metros en el monte Nama y suspendieron los permisos administrativos para actividades de montañismo, aunque estas restricciones no han disminuido el interés de los visitantes.

Con una altura de 5.588 metros, el monte Nama es popular entre aficionados por su aparente facilidad de ascenso y sus vistas panorámicas. Tras este fatal incidente, las autoridades reiteraron el llamado a cumplir estrictamente las medidas de seguridad y registro, advirtiendo que incluso las montañas consideradas “para principiantes” pueden convertirse en escenarios mortales si se ignoran las precauciones.