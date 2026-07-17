Mueren 20 alumnos y un adulto al volcar un bús que regresaba de una salida escolar

Veinte alumnos de un centro de educación primaria y un adulto murieron en un accidente de autobús cuando regresaban de una excursión escolar, informó la policía este viernes.

El siniestro ocurrió en el este de Uganda. El autobús del Colegio King David Junior de la capital, Kampala, regresaba de un paseo escolar a las Cataratas de Sipi, en el distrito de Kapchorwa, cuando se salió de la vía, según las investigaciones preliminares de la policía.

"Al parecer el conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera, chocó contra una gran piedra y se volcó", explicó la policía en la red social X.

21 Killed in Uganda School Bus Crash



At least 21 people, including 20 pupils and one adult, have died following a school bus crash in eastern Uganda.



According to the Uganda Police Force, the accident occurred on Thursday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo… pic.twitter.com/1NkI8X0VDy — Kenya Talk (@kenyatalkforum) July 17, 2026

"El accidente se cobró la vida de un hombre adulto y 20 alumnos, mientras que tres hombres y varios menores sufrieron heridas", añadió. Varias personas, incluidos menores, fueron hospitalizadas, precisó la fuente.



La policía compartió una imagen del autobús volcado en la que se observan los daños sufridos por la unidad.

Los accidentes de autobuses y camiones son frecuentes en Uganda debido al deficiente mantenimiento de las carreteras y a otros problemas de seguridad vial.

En octubre, dos autobuses chocaron en una carretera principal, con un saldo de al menos 46 muertos.

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Según un informe de 2024, ese año se registraron 4.434 colisiones mortales y 5.144 fallecimientos por accidentes de tránsito en el país.