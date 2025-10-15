Mujer acabó con la vida de su pareja en un bar tras discusión: esto se sabe

Una violenta discusión de pareja culminó en un trágico homicidio en la madrugada del domingo 12 de octubre en un bar del centro de Tumbes, en Perú.

Lisbeth Vinces Macías, de nacionalidad ecuatoriana, es señalada como la presunta responsable de acabar con la vida de su pareja, un ciudadano peruano identificado como Enrique Espinoza Canales, de 34 años de edad.

El altercado ocurrió en un local ubicado cerca de la Plaza Mayor de la ciudad. Según los reportes de medios locales, la víctima, hijo del reconocido científico Jorge Espinoza Granda, ingresó al establecimiento alrededor de las 4:30 de la madrugada en busca de Macías, quien se encontraba en una mesa tomando en compañía de otros dos hombres.

Las imágenes de cámaras de seguridad del lugar capturaron el inicio del forcejeo y la discusión de la pareja. Testigos indicaron a medios locales que, en medio del enfrentamiento, la mujer habría sacado un objeto punzocortante, utilizándolo para atacar directamente el cuello del hombre.



El ataque resultó mortal al afectar la yugular. Aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Tumbes, falleció a los pocos minutos debido a un shock hipovolémico. La familia de la víctima lo recordó como un hombre tranquilo y trabajador, exigiendo la máxima pena para la detenida, dada la indignación que el suceso ha generado en la región.

La relación entre Enrique y Lisbeth estaba marcada por "constantes discusiones" y habían retomado la convivencia apenas 20 días antes del crimen.

Actualmente, la sospechosa permanece bajo custodia, mientras el Ministerio Público investiga el caso como presunto homicidio, evaluando si el arma fue portada de manera premeditada o si se trató de un acto impulsivo.