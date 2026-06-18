Mujer aparentemente ebria atropelló a dos motociclistas en concurrida vía: chocó vehículos a su paso

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Guatemala quedó registrado en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa una serie de choques provocados por una conductora que, según reportes preliminares, aparentemente manejaba en estado de ebriedad y terminó atropellando a dos motociclistas mientras avanzaba por una de las vías más transitadas de la capital.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 17 de junio en la calzada San Juan, a la altura de la 23 avenida de la zona 7 de Ciudad de Guatemala. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la mujer conducía un vehículo negro cuando impactó inicialmente a un motociclista.

Las grabaciones muestran que, tras el primer choque, la conductora continuó su recorrido y colisionó contra una camioneta. Luego, al llegar a un retorno, hizo una maniobra en un punto donde estaba prohibido girar y, según los reportes, lo hizo sin las debidas precauciones.



Al invadir otros carriles de circulación, el automóvil golpeó a otro carro. Sin embargo, el recorrido no terminó allí. Metros más adelante, la conductora habría atropellado a un segundo motociclista antes de continuar avanzando por la vía.

Finalmente, el vehículo terminó estrellándose contra un poste, lo que puso fin a los accidentes.

Mujer ebria atropelló a dos motociclistas en concurrida vía

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Otro de los videos captó los momentos después del choque. En las imágenes se observa a la mujer, quien resultó lesionada durante el incidente, mientras un motociclista la enfrentaba frente a otras personas que presenciaron el hecho.

Según información de medios locales, el motociclista discutió con la mujer por los accidentes que provocó. Durante el altercado, el hombre la golpeó con un casco, provocando que cayera al suelo, antes de retirarse del lugar.

Una de las víctimas falleció

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Este jueves 18 de junio se confirmó que una de las personas afectadas por la conductora murió poco después de ingresar a un hospital debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, la causante de los hechos fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Accidentes bajo custodia de la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con la información oficial conocida hasta el momento, tanto la conductora como su acompañante son señalados del delito de homicidio culposo. Las autoridades informaron que ambas personas serán trasladadas posteriormente a Torre de Tribunales para definir su situación legal.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana