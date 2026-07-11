Mujer fue a Italia a comprar una casa de 1 euro, pero resultó escapando de dos secuestros

Una mujer australiana tenía el sueño de comenzar una nueva etapa y su plan era viajar a Italia detrás de una oportunidad imposible de rechazar: comprar una vivienda por tan solo un euro. Sin embargo, lo que parecía una experiencia inolvidable terminó convirtiéndose en un día de terror que cambió por completo todos sus planes.

Stephanie Strangis, ejecutiva e influencer de 36 años, aseguró que todo ocurrió durante unas vacaciones en Sicilia, donde presuntamente fue víctima de dos intentos de secuestro el mismo día. La mujer señaló que logró escapar en ambas ocasiones sin sufrir lesiones físicas, pero afirmó que el episodio le dejó profundas secuelas emocionales y la llevó a desistir de adquirir la vivienda en ese país.

Mujer viajó a Italia a comprar una casa por 1 euro

La australiana, quien reside en Melbourne, llegó a Sicilia interesada en el programa que ofrece viviendas en estado de abandono por el valor simbólico de un euro. Además de conocer las opciones inmobiliarias, también aprovechó para practicar kitesurf en la zona de Lo Stagnone.



Según afirmó, el primer episodio ocurrió luego de compartir con otros deportistas. El grupo se movilizó en automóvil hacia otro establecimiento, pero el conductor tomó una ruta por caminos aislados y comenzó a acelerar, lo que despertó sus sospechas.

De acuerdo con la mujer, solicitó en varias ocasiones que detuvieran el vehículo para bajarse; sin embargo, nadie atendió su petición. El recorrido continuó cerca de 12 kilómetros hasta ingresar a una urbanización privada. Strangis comentó que aprovechó el momento en que la puerta fue desbloqueada para escapar y correr hacia un lugar donde esconderse.

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Viaje a Italia terminó en dos intentos de secuestro

Luego de caminar varios kilómetros, la australiana encontró una caseta de vigilancia y pidió ayuda para regresar a su hotel. El guardia de seguridad accedió a transportarla, pero, según dijo, el hombre empezó a realizar comentarios personales que la hicieron sentirse incómoda.

Cuando faltaban pocos kilómetros para llegar al hospedaje, el hombre detuvo el vehículo y, según indicó Strangis, le preguntó qué recibiría a cambio de llevarla hasta su destino. Ante esa situación decidió abrir la puerta del vehículo y escapar nuevamente.

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Para dejar evidencia de su recorrido realizó compras en máquinas expendedoras utilizando su tarjeta bancaria, con la intención de que quedara un registro de su ubicación en caso de que desapareciera.

Australiana aplaza compra de vivienda tras experiencia

Finalmente, Stephanie Strangis logró regresar a su hotel sin lesiones físicas. Al día siguiente aseguró haber pasado varias horas llorando antes de reunirse con integrantes del grupo de kitesurf, quienes, según relató, no estuvieron involucrados en el primer incidente y manifestaron su sorpresa por lo sucedido.

La experiencia cambió por completo sus planes de invertir en Italia. Aunque había viajado con la intención de comprar una de las populares viviendas de un euro, ahora afirma que solo volvería a participar en un proyecto similar si cuenta con personas de confianza que la acompañen durante todo el proceso.