Mujer hizo lista de requisitos para la que quiera salir con su padre: “Parece de 30”

Se trata de una creadora de contenido argentina, quien decidió realizar esta lista de requisitos al notar que muchas mujeres querían tener una relación con su padre, y no dudó en establecer exigentes condiciones.

Esto se conoció en un video compartido en redes sociales, el cual causó la atención de millones de personas. El video se volvió viral, pues lo que parecía un día normal, compartido y titulado cuando tu papá tiene 50 y parece de 30, generó millones de reacciones e interés de seguidoras en conocer al padre de la chica.

Ante esto, la creadora de contenido, al notar el interés en su padre, decidió publicar otro video en el que estableció una serie de condiciones para las candidatas, generando revuelo en la red social de TikTok .

Estos son algunos de los requisitos

La influencer señaló que ella se dio a la tarea de redactar cada uno de los requisitos. Uno de los requisitos es que las mujeres deben tener más de 30 años, también que su padre no desea tener hijos, pues aseguró que la única descendencia deben ser su hermano y ella.

Además, se refirió a que ciertos signos zodiacales no aceptaría donde mencionó a géminis ni escorpio. Otro requisito que señaló de “esencial” fue el no competir con ella ni con su hermano, pues le debe caer excelente y llevarse bien y que, además, debe incluirlos en los planes realizados.

El video alcanzó más de 250.1k visualizaciones y además de varios comentarios en los que se pueden leer frases como: “Cumplo con sus requisitos, pero dentro de mis requisitos necesito un hombre con pantalones, no que sus hijos manden en sus decisiones”, “Se cancela el papá, vamos por el hermano”, “ No todos los requisitos están aprobados por mí”, “Bueno, si no puedo con tú papá, que sea tu hermano”.