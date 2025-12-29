En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Mujer murió accidentada en su moto y 24 horas después falleció su novio en otro siniestro

Mujer murió accidentada en su moto y 24 horas después falleció su novio en otro siniestro

En ese segundo siniestro se vio involucrado un vehículo, cuyo conductor ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente tras dar positivo en alcohol y drogas.

Mujer murió accidentada en su moto y 24 horas después falleció su novio en otro siniestro
Mujer murió accidentada en su moto y 24 horas después falleció su novio en otro siniestro
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad