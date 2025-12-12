Mujer robó barco y lo chocó contra el histórico puente de Rialto en Venecia

Una mujer que robó un barco de suministro en Venecia el jueves chocó contra la base del famoso puente de Rialto, dañando una balaustrada de mármol, confirmó a AFP una fuente cercana a la alcaldía.

Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando un barco que transportaba paquetes choca contra el puente en el Gran Canal y luego a una persona encapuchada, que lo pilotaba, huyendo

Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl — Repubblica (@repubblica) December 11, 2025

"Una mujer robó el barco, lo condujo durante unos metros sin saber hacerlo y chocó contra una balaustrada" en la base del famoso puente, indicó la misma fuente.

Hubo algunos daños, pero no hubo heridos. La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.



Historia del Puente de Rialto: De la Madera a la Piedra

El Puente de Rialto no es solo un hermoso monumento, sino también el puente más antiguo que cruza el Gran Canal y un antiguo centro económico de Venecia.

1. Los Inicios (Siglos XII - XV)

1181: El Primer Puente. El primer cruce en este lugar fue un puente de pontones (flotante) , ideado por Nicolò Barattieri y conocido como el "Ponte della Moneta" (Puente de la Moneda), debido a su cercanía a la Casa de la Moneda.

El primer cruce en este lugar fue un , ideado por y conocido como el (Puente de la Moneda), debido a su cercanía a la Casa de la Moneda. 1255: El Primer Puente de Madera. Fue reemplazado por una estructura de madera, llamada "Ponte di Rialto". Este puente de madera ya era crucial y contaba con una sección central levadiza para permitir el paso de embarcaciones altas.

Fue reemplazado por una estructura de madera, llamada "Ponte di Rialto". Este puente de madera ya era crucial y contaba con una para permitir el paso de embarcaciones altas. Centro Comercial: Durante el siglo XV, se construyeron dos hileras de tiendas a los lados del puente, cuyos impuestos se destinaban al mantenimiento de la estructura, consolidando su papel como un nodo de actividad comercial.

2. Destrucciones y Reconstrucciones

La estructura de madera era propensa a daños y colapsos:

Incendios y Derrumbes: Fue parcialmente quemado durante una revuelta en 1310 y se derrumbó en al menos dos ocasiones (1444 y 1524), una de ellas debido al peso de una multitud reunida para ver un desfile de botes. Estos eventos hicieron evidente la necesidad de una estructura más resistente.

3. La Obra Maestra en Piedra (Siglo XVI)

Propuestas Famosas: A mediados del siglo XVI, las autoridades venecianas convocaron un concurso para construir un puente de piedra. Se recibieron propuestas de arquitectos de renombre como Miguel Ángel, Jacopo Sansovino, Palladio y Vignola , pero sus diseños, que a menudo incluían varios arcos de estilo clásico, fueron rechazados por no considerarse apropiados para el lugar.

A mediados del siglo XVI, las autoridades venecianas convocaron un concurso para construir un puente de piedra. Se recibieron propuestas de arquitectos de renombre como , pero sus diseños, que a menudo incluían varios arcos de estilo clásico, fueron rechazados por no considerarse apropiados para el lugar. El Diseño Ganador: Finalmente, se optó por el proyecto de Antonio da Ponte (que significa Antonio del Puente), un diseño de un arco único que se asemejaba a la forma del antiguo puente de madera. Este diseño fue una proeza de la ingeniería de la época.

Finalmente, se optó por el proyecto de (que significa Antonio del Puente), un diseño de un que se asemejaba a la forma del antiguo puente de madera. Este diseño fue una proeza de la ingeniería de la época. Construcción y Finalización: La construcción comenzó en 1588 y el puente se completó en 1591. Para cimentar su base en el lecho del canal, se necesitaron más de 12,000 pilotes de madera.

4. El Rialto Hoy

Desde su finalización en piedra, el puente ha permanecido como uno de los símbolos más reconocidos de Venecia. Hoy, sigue conectando los distritos de San Marco y San Polo, y sus rampas albergan tiendas de recuerdos. Hasta el siglo XIX, fue el único cruce peatonal sobre el Gran Canal.