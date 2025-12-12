En vivo
Mujer robó barco y lo chocó contra el histórico puente de Rialto en Venecia

Mujer robó barco y lo chocó contra el histórico puente de Rialto en Venecia

La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.

