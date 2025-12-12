Mujer robó barco y lo chocó contra el histórico puente de Rialto en Venecia

Publicidad
Una mujer que robó un barco de suministro en Venecia el jueves chocó contra la base del famoso puente de Rialto, dañando una balaustrada de mármol, confirmó a AFP una fuente cercana a la alcaldía.
Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando un barco que transportaba paquetes choca contra el puente en el Gran Canal y luego a una persona encapuchada, que lo pilotaba, huyendo
Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. La donna è salita a bordo e ha avviato il motore cercando di allontanarsi in direzione San Marco ma dopo un breve attraversamento lungo il canale è… pic.twitter.com/cHzZGGYzyl— Repubblica (@repubblica) December 11, 2025
"Una mujer robó el barco, lo condujo durante unos metros sin saber hacerlo y chocó contra una balaustrada" en la base del famoso puente, indicó la misma fuente.
Hubo algunos daños, pero no hubo heridos. La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.
El Puente de Rialto no es solo un hermoso monumento, sino también el puente más antiguo que cruza el Gran Canal y un antiguo centro económico de Venecia.
La estructura de madera era propensa a daños y colapsos:
Desde su finalización en piedra, el puente ha permanecido como uno de los símbolos más reconocidos de Venecia. Hoy, sigue conectando los distritos de San Marco y San Polo, y sus rampas albergan tiendas de recuerdos. Hasta el siglo XIX, fue el único cruce peatonal sobre el Gran Canal.