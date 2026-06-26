Murió en terremoto en Venezuela joven promesa del fútbol vinotinto: tenía 18 años

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela llegó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que confirmó la muerte del futbolista Yimvert Berroterán, una de las jóvenes promesas del balompié nacional, quien falleció a los 18 años tras el desastre natural ocurrido el pasado miércoles.

El jugador fue hallado sin vida en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados frente a la costa del mar Caribe. Su fallecimiento se suma al elevado número de víctimas que han dejado los movimientos telúricos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos del país.

Berroterán era considerado una de las figuras con mayor proyección dentro del fútbol venezolano. Había representado a la selección nacional en el Mundial Sub-17 y formaba parte del plantel de Universidad Central de Venezuela FC (UCV FC), donde continuaba su proceso de formación deportiva.

¿Quién era Yimvert Berroterán, la joven promesa del fútbol venezolano?

Con apenas 18 años, Yimvert Berroterán ya había logrado vestir la camiseta de la selección venezolana en categorías juveniles, una experiencia que lo proyectaba como uno de los talentos con mayor futuro dentro del fútbol del país.



Además de su participación con la Vinotinto Sub-17, el futbolista hacía parte de Universidad Central de Venezuela FC, institución que seguía de cerca su crecimiento y que, junto con la Federación Venezolana de Fútbol, lamentó su fallecimiento.

Continúan las labores de rescate tras los terremotos

Mientras el país despide a una de sus jóvenes promesas deportivas, las autoridades mantienen los operativos de búsqueda de sobrevivientes en las zonas más golpeadas por la emergencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que equipos especializados de varios países ya participan en las labores de rescate. Según explicó, brigadas procedentes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas para apoyar las operaciones sobre el terreno.

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Rodríguez también indicó que rescatistas enviados por Alemania, Italia y Países Bajos se encuentran en camino para reforzar los trabajos humanitarios.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue de personal militar y de rescate para colaborar con las autoridades venezolanas.

Terremoto en Venezuela Foto: AFP

La Embajada estadounidense en Caracas informó de la llegada del mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard, mientras que el Comando Sur señaló que las Fuerzas Armadas se movilizaron para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y recuperación.

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España también envió un importante contingente de emergencia. Un avión A330 del Ejército del Aire trasladó a 59 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de ingenieros militares, equipos de rescate de la Comunidad de Madrid y unidades caninas especializadas en localización de personas entre estructuras colapsadas.

Balance de la emergencia en Venezuela

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades venezolanas este viernes, los dos terremotos han dejado hasta el momento un saldo de 920 personas fallecidas y 3.360 heridas, además de cuantiosos daños materiales en Caracas y, especialmente, en el estado La Guaira.

Las operaciones de búsqueda continúan con apoyo internacional, mientras los organismos de emergencia trabajan en la localización de sobrevivientes y en la atención de las miles de familias afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en Venezuela.