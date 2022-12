Murió Jerry Lewis, leyenda de la comedia en Estados Unidos

Jerry Lewis, el célebre cómico de la década de los 50 y protagonista de "The Bellboy" (1960) o "The Nutty Professor" (1963), falleció en Las Vegas (Nevada) a los 91 años de edad, confirmó la oficina de su representante.



John Katsilometes, el columnista del diario Las Vegas Review-Journalreported, había adelantado minutos antes que el actor había fallecido en su casa a las 16.15 GMT.



Aunque no se han concretado las causas de su muerte, en junio el actor fue hospitalizado en Las Vegas después de desarrollar una infección del tracto urinario, lo último en su largo historial de problemas de salud, como el ataque al corazón del que se repuso 2006.



Lewis alcanzó por primera vez la gloria junto a Dean Martin, con el que desde 1946 triunfó en todos los escenarios para formar una de las parejas más memorables del humor estadounidense.



Durante los siguientes 10 años, ambos protagonizaron numerosos filmes cómicos como "My Friend Irma" (1949), "The Stooge" (1952), "The Caddy" (1953), "Artists and Models" (1955) y "Pardners" (1956), recaudando varios millones de dólares.



Tras años de intenso trabajo y éxitos, las diferencias entre ambos empezaron a surgir y en 1956, después de su película "Hollywood o Bust", hicieron su última aparición conjunta.



Lewis dejó en gran medida el mundo del cine a finales de los años 60 y fue más activo con su teletón anual para recaudar fondos para la Distrofia Muscular coincidiendo con el Día del Trabajo en Estados Unidos, en el que se calcula que recaudó más de 2.450 millones antes de ser relevado en 2011.



