Murió mujer en su despedida de soltera en extrañas condiciones y a días de su boda

Una celebración previa al matrimonio terminó en una tragedia que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades por la manera en la que ocurrieron los hechos.

Fue así como una mujer de 38 años murió tras sufrir un grave accidente de tránsito cuando compartía con varias amigas durante su despedida de soltera, a pocos días de dar el "sí" en el altar.

La víctima, identificada como Sara Ceccantini, se encontraba de vacaciones en la isla griega de Mykonos junto a un grupo de amigas. El viaje había sido organizado como parte de los festejos previos a su boda, programada para este 20 de junio en Italia.

Sara Ceccantini murió a días de su boda. Foto: Redes sociales

Según reportaron medios europeos, el accidente ocurrió durante la noche del domingo cuando Ceccantini y dos amigas se desplazaban en un vehículo con conductor hacia un restaurante donde tenían previsto cenar. En circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades, el automóvil fue impactado violentamente por otro vehículo que transitaba por la misma vía.



Las primeras informaciones indican que la mujer viajaba en uno de los asientos traseros, precisamente en el lado que recibió la mayor fuerza del choque. Como consecuencia, sufrió heridas de extrema gravedad que obligaron a la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

Tras ser atendida en el lugar del accidente, fue trasladada a un centro médico de Mykonos. Los especialistas evaluaron la posibilidad de remitirla a un hospital de Atenas debido a la complejidad de su estado de salud; sin embargo, el traslado no pudo realizarse por la gravedad de las lesiones que presentaba.

Horas después, y pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

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Las otras tres personas involucradas en el accidente resultaron heridas, aunque las autoridades informaron que se encuentran fuera de peligro.

Entretanto, la Policía griega mantiene abierta una investigación para determinar qué provocó el siniestro. Una de las hipótesis que se analiza apunta a que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, aunque hasta ahora no existe una reconstrucción oficial de los hechos.

El caso fue asumido bajo una causa por homicidio vehicular, procedimiento que permitirá establecer eventuales responsabilidades. Por el momento, las autoridades no han informado sobre capturas o imputaciones relacionadas con el accidente.

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Después del choque, algunos medios locales señalaron que el conductor del vehículo que presuntamente causó el impacto habría dado positivo en una prueba de alcoholemia. Sin embargo, esa versión fue descartada por la Policía.

La portavoz policial Konstantia Dimoglidou explicó que ambos conductores fueron sometidos a las pruebas correspondientes y que ninguna arrojó resultados positivos para consumo de alcohol.

Sara Ceccantini residía en la ciudad italiana de Arezzo, era licenciada en Economía y trabajaba en una planta industrial del grupo Prada en la región de Toscana. Junto a su prometido, Luca Bugialli, de 34 años, tenía una hija de tres años y se preparaba para celebrar su matrimonio este fin de semana, una ceremonia que finalmente quedó marcada por la tragedia.