Murió reconocido domador de cobras luego de ser mordido: quedó en video

Un trágico incidente en la India ha causado conmoción en redes sociales luego de que se conociera el video del reconocido domador de cobras JP Yadav, conocido como “Sarp Mitra” (amigo de las serpientes), quien perdió la vida tras ser mordido por uno de estos peligrosos reptiles durante una demostración pública.

El hecho, que ocurrió el pasado domingo 6 de julio en una zona residencial del distrito de Vaishali, en el estado de Bihar, volvió a ser viral luego de que se revelara el video de cómo ocurrió todo. Yadav, famoso en plataformas digitales por sus labores de rescate y reubicación de serpientes, atendía un llamado de emergencia para trasladar a una cobra que había aparecido cerca de unas viviendas.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el domador, arrodillado frente al reptil, intenta controlarlo mientras la cobra adopta una postura defensiva. Tras esquivar un primer ataque, Yadav logra sujetarla con las manos y la muestra ante el público como un trofeo. Sin embargo, un leve descuido bastó para que la serpiente lo mordiera en la mano, inyectándole su potente veneno.

A pesar del incidente, el hombre intentó continuar con la reubicación y guardó al animal en un recipiente plástico. No obstante, pocos segundos después comenzó a perder fuerzas y se desplomó. El pánico se apoderó de los presentes, quienes no se acercaron por temor a ser atacados, ya que la cobra seguía libre.



Cuando el reptil finalmente se alejó, los acompañantes de Yadav lo trasladaron a un hospital cercano, pero los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

JP Yadav era una figura conocida en su comunidad por su trabajo de rescate y su compromiso con la conservación de serpientes, animales venerados y temidos en la India. Su muerte ha reabierto el debate sobre los riesgos de manipular especies venenosas y la necesidad de protocolos más seguros en este tipo de intervenciones.