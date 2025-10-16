Nicolás Maduro negó divisiones en alto mando de su Gobierno: “Más unido que nunca"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el alto mando político y militar del país se mantiene “más unido que nunca” en defensa de la patria, en medio de las tensiones provocadas por el despliegue naval de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas. El Gobierno venezolano ha calificado esta acción como una “amenaza” orientada a promover un “cambio de régimen”.

“Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución está más unido y resteado que nunca en la defensa de nuestra patria, imbéciles”, expresó Maduro durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario también destacó que más de 6,2 millones de ciudadanos se encuentran inscritos en la Milicia Bolivariana como parte del sistema integral de defensa nacional.

Durante el evento, lo acompañaba la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien horas antes había desmentido a través de su canal de Telegram una publicación del Miami Herald que la señalaba de haber ofrecido a Washington liderar un gobierno de transición sin Maduro.



Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, reafirmó que “la revolución bolivariana cuenta con un alto mando político y militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”. En otro mensaje, compartió una fotografía junto al mandatario con el mensaje: “Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes: juntos y unidos junto al presidente Maduro, consolidando el camino de Chávez. No han podido ni podrán”.