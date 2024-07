Nicolás Maduro: "Voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y nuestro pueblo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, pidió este domingo "respeto a la voluntad popular" tras ser proclamado como mandatario reelecto, luego de unos comicios en los que compitió contra nueve contendientes, entre ellos el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

"No pudieron con las sanciones, las agresiones y las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela no pasará ni hoy ni nunca", dijo.-

"Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro, presidente reelecto y voy a defender nuestra democracia y a nuestro pueblo", añadió Maduro en su discurso de victoria.

