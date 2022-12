Niegan libertad a presunto asesino del agente de la DEA James Terry Watson

Un juez de control de garantías decidió negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos hecha por la defensa de Omar Oswaldo Ríos Forero, por considerar que las demoras en los tiempos procesales han sido por cuenta de los defensores, quienes han pedido constantes aplazamientos de las diligencias judiciales, más no por fallas del sistema judicial.



Ríos es uno de los presuntos integrantes de la organización criminal de ‘Los Canarios’ responsables del secuestro y asesinato de agente de la DEA James Terry Watson el 20 de junio de 2013.



Por este caso, Edwin Gerardo Figueroa y Wilson Daniel Peralta fueron sentenciados a 30 años de prisión y a 3 años y 3 meses, respectivamente, por el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.



El fiscal del caso resaltó que esta solicitud no debía concederse debido a que se trata de “delitos de alto impacto social, ya que Ríos Forero fue imputado por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, por tratarse de delitos motorizados como es el denominado ‘Paseo Millonario’”.



Finalmente, se señaló que Ríos Forero es una persona peligrosa para la comunidad y para las víctimas acreditadas en el proceso penal, quienes no han asistido a las audiencias por temor a las amenazas, al parecer provenientes de los integrantes de la organización criminal.



