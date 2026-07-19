Niña de 11 años murió tras quedar atrapada por el cabello en el desagüe de una piscina

Estar en una piscina puede parecer una actividad segura y cotidiana, pero para los niños implica varios riesgos cuando no hay una supervisión constante. Más allá de saber nadar, existen peligros poco visibles como los sistemas de succión, resbalones o momentos de distracción que pueden convertirse en emergencias en cuestión de segundos.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el ahogamiento es una de las principales causas de muerte accidental en menores, y que muchos de estos casos ocurren en entornos recreativos donde se baja la guardia.

En ese contexto, un reciente caso ocurrido en Europa alertó a las autoridades sobre los riesgos en piscinas, especialmente aquellos relacionados con fallas o ausencia de medidas de seguridad.

Niña de 11 años muere en una piscina

Una niña de 11 años de edad falleció tras un accidente ocurrido en una piscina de un complejo turístico en la costa de Italia, un hecho que actualmente es investigado por las autoridades.

El lamentable incidente ocurrió el 14 de julio en un balneario ubicado en la localidad de Sestri Levante, en la región de Liguria. Según reportes de medios, la menor se encontraba dentro de la piscina cuando su cabello quedó atrapado en el sistema de succión del desagüe.

Personas que estaban en el lugar notaron que la niña tenía dificultades para salir del agua e intentaron ayudarla, pero no lograron liberarla de inmediato debido a la fuerza del sistema que mantenía su cabello atascado.

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Equipos de emergencia acudieron al sitio e hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarla en helicóptero al Hospital Pediátrico Gaslini, en Génova. A pesar de los esfuerzos médicos, la menor murió horas después debido a las graves condiciones en las que llegó.

Tras el fallecimiento, el centro médico expresó condolencias a la familia y confirmó que los padres autorizaron la donación de órganos de la pequeña.

Frente al caso, el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, señaló que este tipo de incidentes muestra que se deben reforzar las normas de seguridad en piscinas, especialmente en lo relacionado con los sistemas de succión.

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Por su parte, la fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo fallas en el funcionamiento del drenaje o negligencia en las condiciones del lugar. El caso es analizado preliminarmente como un posible homicidio culposo y se ordenó una autopsia para esclarecer las causas exactas de la muerte.