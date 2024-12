Niña pidió un macabro deseo a Papá Noel en pleno noticiero y dejó a más de uno aterrado

En plena época navideña, los niños aprovechan para pedir todo tipo de regalos a Papá Noel . Las calles y centros comerciales se llenan de espíritu festivo, y los medios de comunicación capturan estos momentos para informar a las personas. Sin embargo, lo que sucedió en un noticiero de Argentina dejó a más de uno atónito.

Durante un reportaje en el programa La Nación Más, una reportera abordó a una niña en la calle y le preguntó qué le había pedido a Papá Noel. La respuesta de la pequeña fue inesperada y escalofriante: "Le pedí que toda la gente que odio se muera".

La declaración causó asombro tanto en el programa como en la audiencia. La reportera, visiblemente sorprendida, no dudó en calificarla como "el Grinch de la Navidad", y añadió: "Vamos a salir en todos lados". La situación, sin duda, no pasó desapercibida.

Aunque desde el programa intentaron restarle dramatismo, sugiriendo que se trataba de una broma, no se sabe con certeza si la niña hablaba en serio o no. Lo que está claro es que su respuesta sobre la Navidad ha dado mucho de qué hablar y rápidamente se ha viralizado en redes sociales, donde han comenzado a circular memes y reacciones de todo tipo.

[AHORA] "Que toda la gente que odio se muera": el pedido de una nena para "Papá Noel" en LA NACIÓN+. 🎅🏻



📹 @lanacionmas https://t.co/exX61F2lHR pic.twitter.com/CsR9TVLHFz — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 24, 2024

“Yo no me reiría. Puede llegar a ser presidenta”, “¿No es la misma chica que llevó un arma al colegio?”, “Jajaja, mi amiga, la más good vibes”, “Escuchamos, pero no juzgamos”, “Papá Noel yendo a cumplir su carta porque la nena se portó bien”, “Esa nena representa al 100 % de la gente, no se hagan los boludos”, son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.