"No está sobre la mesa el cambio de nuestro modelo económico": ministro del Gobierno de Panamá

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá , Rogelio Paredes, habló en Mañanas Blu sobre las dificultades vividas en el vecino país por las protestas y bloqueos que completan tres semanas, así como de la negociación que adelanta la administración del Istmo con los manifestantes. De acuerdo con los observadores internacionales, las protestas por el alto costo de la vida y la corrupción sumen al país en la peor crisis social desde la invasión estadounidense de 1989.

“Es una situación incómoda, difícil, porque hay protestas que se sumaron. No solamente está el tema de los medicamentos y la canasta básica, también hay manifestaciones por el alto costo del combustible y se han ido sumando algunos otros factores internos”, sostuvo el funcionario.

Publicidad

De acuerdo con Paredes, las negociaciones que se adelantan no pondrán en juego el modelo económico del país. Además, aseguró que las medidas que se han tomado para lograr que quienes protesten se sientan a la mesa tienen carácter temporal.

“Son medidas temporales. Han sido medidas que se han tomado producto de la presión popular, no voy a decir que no (…) El mensaje es que no vamos a cambiar el modelo económico. Eso no está sobre la mesa. Nosotros necesitamos que se siga manteniendo el sistema, en la forma de hacer negocios en Panamá”, complementó Paredes.