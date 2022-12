No me someto a una Asamblea fraudulenta para poder salvar mi país: Juan Guanipa

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo de la oposición venezolana por el estado occidental Zulia, habló en Mañanas BLU sobre su decisión de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente al considerarla “fraudulenta”.



Guanipa aseguró que la situación es Venezuela es “supremamente grave” ante la actitud de un Gobierno que “se va a convertir en una dictadura y es en estos momentos cuando se necesita liderazgo”.



Afirmó que ha pasado por un proceso político de mucho tiempo por lo cual está convencido de que lo que hizo fue “la decisión correcta”. “Yo me comprometí con mi pueblo a luchar cómo rescatar al país y eso estoy haciendo al no someterme a una asamblea fraudulenta”, dijo.



Le puede interesar: Henrique Capriles asegura que el camino electoral se cerró en Venezuela.



Aseguró que es importante revisar todas las posturas que se han presentado durante todo el proceso para reorganizar la unidad democrática “porque lo importante es luchar por Venezuela y tener claro ese objetivo”.



Se refirió a sus “compañeros” de la oposición que han sido criticados afirmando que no es quien para juzgar y lo que se debe tener en cuenta es “que se recupere la democracia en Venezuela”.



"Ratifico mi actitud de no aceptar bajo ningún concepto ser juramentado por una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, írrita, que no representa la voluntad del pueblo de Venezuela", dijo en rueda de prensa Guanipa, que exigió nuevamente al Consejo Legislativo del Zulia que proceda a juramentarle en su cargo.



Según la ley venezolana, los nuevos gobernadores deben juramentarse en el Consejo Legislativo respectivo de cada región.



Guanipa pertenece al partido Primero Justicia (PJ), uno de los que conforman la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que también forma parte Acción Democrática (AD).



Publicidad