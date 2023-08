No me van a callar; ustedes ecuatorianos son mi familia: la última frase de Fernando Villavicencio

Patricia Villavicencio, hermana del candidato presidencial asesinado en la noche de este miércoles en Ecuador, reveló en diálogo con Mañanas Blu la última frase que dijo Fernando Villavicencio antes de ser asesinado.

"La frase que dijo en el último momento fue: 'Los que tocan a mi familia me tocarán a mí, a mí no me van a callar y todos ustedes, ecuatorianos, son mi familia. Yo soy un pedacito de tierra de Ecuador', esa fue la frase", contó Patricia.

Cuestionan seguridad de candidato presidencial asesinado en Ecuador

Para la hermana del asesinado candidato, "la Policía sabía del riesgo que corría" el candidato. Por eso, cuestionó la poca seguridad con la que contaba Fernando Villavicencio.

"No había Policía porque el Gobierno no le dio. Él ha denunciado mafias y todo, destapó la corrupción y lo callaron. No era un carro blindado, era una camioneta cualquiera, para un hombre de alto riesgo de asesinato. Tuvieron todo el tiempo para lograr el asesinato", expuso Patricia Villavicencio.

La hermana del asesinado candidato también entregó al actual Gobierno de Ecuador, en cabeza de Guillermo Lasso, parte de la responsabilidad del asesinato de Fernando: "El Gobierno de Lasso sabía el grado de riesgo, el 97 % de inseguridad que le dio a Fernando, no le dio protección sabiendo el grado de vulnerabilidad que tenía. El Gobierno inoperante tendrá que responder, lo mataron de la forma más cruel. Tenía apenas cuatro guardaespaldas", dijo.

Fernando Villavicencio y su relación con Rafael Correa

Patricia también señaló a Rafael Correa quien, dijo, persiguió durante todo su mandato a su hermano: "En el Gobierno de Correa fue el mayor perseguido político, (incluso) allanó su casa. Mi hermano estuvo en la clandestinidad, en la selva protegido. Después fue a Estados Unidos y a Lima a pedir asilo".

Finalmente, Patricia, quien dijo que su familia se encuentra "devastados ante tanta crueldad, indiferencia e inoperancia del Gobierno", afirmó que confía en que "Dios hará justicia, porque la justicia de los hombres no sirve".