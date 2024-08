No puedo respaldar plan del que habla Duque; no tiene cabida en Venezuela: Enrique Márquez

Enrique Márquez ha sido una de las figuras políticas en Venezuela que más ha criticado el Gobierno de Nicolás Maduro. Además, recibió cuestionamientos por parte de algunos sectores cuando inscribió su candidatura presidencial. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que es “lamentable la situación” que ahora atraviesa su país luego de las elecciones y, mencionó, nunca se imaginó tener que vivir un episodio así.

Márquez se refirió a la falta de cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual, mencionó, generó una incertidumbre en el país. Por eso, denunció la falta de transparencia en los resultados electorales y la manipulación por parte del Gobierno.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia del diálogo político y la búsqueda de una solución pacífica para la crisis en Venezuela. También expresó su preocupación por la situación social en el país, donde la educación y el sistema productivo están en decadencia. En este tema en específico, habló sobre las declaraciones que hizo el expresidente Iván Duque, las cuales no apoyó porque dijo que “no tienen cabida” con lo que actualmente pasa en el vecino país.

Se pronunció, puntualmente, a la posibilidad de repetir las elecciones en diciembre; una idea sugerida por el expresidente Duque. En este momento, Márquez consideró que la solución óptima es la publicación de los resultados y el funcionamiento pleno de las competencias constitucionales del Consejo Nacional Electoral.

“En este momento es imposible apoyarla (la idea). Yo no niego que el escalamiento de la crisis pueda llevarnos a las soluciones de ese tipo, pero en este momento el pueblo venezolano está concentrado en presionar, como es legítimo presionar, a las instituciones para que funcionen. Imagínese usted un país donde las instituciones sencillamente funcionen, eso inaceptable. La solución óptima, la que hoy respaldamos, es la solución que tiene que ver con la publicación de los resultados y el funcionamiento pleno de las competencias constitucionales del Consejo Nacional Electoral. Esa es nuestra búsqueda. No puedo yo en este momento respaldar una solución política como la que se especula o especula el expresidente Duque, porque no tiene cabida política en el ambiente venezolano hoy en día. Sin embargo, yo espero que nosotros podamos resolver”, respondió.

En cuanto a la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia, Márquez señaló que, aunque es polémico, sigue siendo un órgano legítimo designado de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, criticó el recurso contencioso electoral presentado por el presidente Maduro y también cuestionó la falta de claridad en los resultados electorales.