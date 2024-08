Duque: “Colombia, México y Brasil están al tanto de plan de Maduro para anular elecciones”

El expresidenteIván Duque alertó sobre un supuesto plan del régimen deNicolás Maduropara anular las recientes elecciones en Venezuela. En una entrevista con Mañanas Blu, Duque expuso las razones detrás de esta posible maniobra como excusa para invalidar los resultados electorales.

Un ciberataque como cortina de humo

Iván Duque advirtió sobre una estrategia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)de Venezuela para anular las elecciones, alegando un ciberataque.

“Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al 'ataque cibernético' que Maduro quiere utilizar como cortina de humo”, explicó Duque.

Según el expresidente, el TSJ ya ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE)que entregue toda la información técnica referente al supuesto ataque.

Duque señaló que el expresidente Gustavo Petrojunto con los gobiernos de México y Brasil, estarían sugiriendo repetir las elecciones.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro, y se está buscando que México y Brasil hagan lo propio”, manifestó. El plan, según Duque, incluiría un informe técnico de una empresa especializada en ciberseguridad que confirmaría el ataque y justificaría la anulación de los resultados.

Es que la ventanita que están buscando en la ventanita que más les sirva Maduro, porque es que uno los ve tan guapos enfrentando y diciéndole cosas a todo el mundo, pero tan silenciosos y tan sumisos frente a la dictadura de Maduro, lo cual me parece a más risible o por qué no decir vergonzoso. Hoy en día Colombia está tratando de facilitar que Maduro se quede en el poder y por eso usted se va a dar cuenta, lo que yo estoy en este momento denunciando es lo que están tratando de cuajar tras bambalinas y es que el TSJ declare la nulidad. A partir de la declaración de la nulidad generan un nuevo hecho político. Con ese nuevo hecho político salen inmediatamente a lucir de redentores Colombia, Brasil y México, a decir bueno, entonces hagan nuevas elecciones, liberen unos presos, hagamos unas gestiones, mandemos un grupo de delegados. Eso todo es una trampa para que Maduro se quede en el poder. Hoy la única realidad incuestionable ante los ojos de la comunidad internacional es el triunfo diáfano y apabullante de Edmundo González, que se debe respetar dijo Iván Duque en Mañanas blu.

El objetivo del régimen de Maduro, de acuerdo con Duque, es ganar tiempo para reorganizar sus fuerzas y asegurar una victoria en unas posibles nuevas elecciones en diciembre de 2024.

“Esto permitirá al chavismo salir del rincón donde está arrinconado y reorganizar sus fuerzas”, aseveró. Además, se ordenaría la liberación de manifestantes detenidos, lo que proporcionaría un alivio social y podría disminuir la presión internacional.

Duque instó a la comunidad internacional a no permitir este supuesto plan. “Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática”, declaró en su cuenta de X. Duque enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular y no caer en las trampas del régimen.

Contexto electoral en Venezuela

Las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo el 28 de julio, pero hasta ahora no se han entregado las actas oficiales, lo que ha generado incertidumbre y sospechas de manipulación. El CNE ha afirmado ser víctima de un ciberataque, lo que ha impedido la entrega de los resultados. Según Duque, esto forma parte de una estrategia para invalidar el proceso electoral y convocar nuevas elecciones bajo condiciones más favorables para el régimen de Maduro.

El exmandatario advirtió sobre las implicaciones de este plan para la democracia en Venezuela y la estabilidad regional.

“Con esta decisión, el TSJ juega el papel de 'policía bueno' y 'sabio', cuya decisión produciría de inmediato efectos como congelar la situación y quitar el sesgo de fraude”, señaló. También destacó la necesidad de un rechazo firme por parte de la comunidad internacional para evitar que Maduro se perpetúe en el poder.

Duque comparó la situación actual con la de Juan Guaidó en 2019, destacando que Edmundo González ha sido elegido democráticamente, a diferencia de la designación interina de Guaidó.

“Hoy en día, con la legitimidad ganada por Edmundo González, el único custodio y garante de esos activos internacionales es Edmundo González”, afirmó.

Qué dijo Duque sobre las elecciones en Venezuela

“Alerta! Está circulando esta peligrosa información. “Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al "ataque cibernético" que Maduro quiere utilizar como cortina de humo." ¿Por qué este es un escenario estratégico y posible para la dictadura?

El TSJ ordenó al CNE, entre otras cosas, que le suministrara toda la información técnica que dé fe del "ataque cibernético" del cual el CNE afirma haber sido víctima el domingo 28 de julio, razón por la cual no ha podido suministrar las actas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugeriría repetir las elecciones para ayudar a Maduro, y se está buscando que México y Brasil hagan lo propio. Ahora bien, ¿sobre qué elementos probatorios el TSJ daría este dictamen? El TSJ afirmará que consultó a una o dos empresas especializadas en ciberseguridad y que, tras analizar toda la información técnica suministrada por el CNE sobre el “ataque cibernético”, concluyó que efectivamente ocurrió, y que, como consecuencia, una parte significativa de los datos fue corrompida. Conseguir un informe técnico forense de ciberseguridad de una empresa especializada no les será difícil; dinero no falta, y el dinero lo compra casi todo. Al estar los datos corrompidos, estos no reflejan con certeza y veracidad la voluntad expresada, lo que justificaría administrativa y legalmente que los boletines emitidos por el CNE fueron basados en información corrompida por el "ciberataque", liberando al Sr. Amoroso y a los rectores del CNE de responsabilidad legal, al no haber intencionalidad de favorecer a uno de los candidatos, sino que su decisión se basó en cifras no reales y corrompidas. Dirán que especialistas en ciberseguridad así lo confirman. Por lo tanto, decretarán de obligatorio cumplimiento lo siguiente: 1. Ordenar al CNE desproclamar a Maduro, lo cual disminuiría la presión nacional e internacional. 2. Ordenar al CNE realizar una nueva elección presidencial para la primera quincena de diciembre de 2024. Esto permitirá al chavismo salir del rincón donde está arrinconado y reorganizar sus fuerzas. Tendrán un período de cuatro meses para corregir todas las fallas, blindar el sistema y garantizar su triunfo en diciembre.

Ordenar al gobierno garantizar a la oposición las condiciones y garantías para el desarrollo de su campaña electoral.

Ordenar al gobierno la liberación inmediata de todas las personas que fueron retenidas como consecuencia de las manifestaciones, lo cual daría un alivio social. En definitiva, con esta decisión, el TSJ juega el papel de "policía bueno" y "sabio", cuya decisión produciría de inmediato los siguientes efectos: A. Congelar la situación, ya que no habría motivos para protestar.

B. Quitar el sesgo de fraude, dado que los datos utilizados fueron alterados por el ciberataque.

C. Complacer a un sector de la “Comunidad Internacional”, garantizando un nuevo proceso y anulando el actual.

D. Dar al régimen cuatro meses para que se blinde y pueda garantizar su victoria en diciembre. Este plan debe evitarse. Edmundo González es el presidente elegido por el pueblo, como lo demuestra el 82% de las actas publicadas por los valientes testigos electorales de la resistencia democrática. Este resultado evidencia un triunfo abrumador. El veredicto del pueblo debe ser respetado. ¡No más trampas de la dictadura! ¡Venezuela libre!