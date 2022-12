No romperán nuestra convivencia los malnacidos del Estado Islámico: eurodiputado

Javier Nard, eurodiputado español, contó detalles en Mañanas BLU de la “terrible” experiencia vivida hace un par de años cuando fue víctima del terrorismo del Estado Islámico en Irak, esto a propósito del atentado terrorista que azotó a Barcelona este jueves y que dejó al menos 14 personas muertas y centenares de heridos.



“Barcelona está serena, aunque hay una gran conmoción ciudadana por lo ocurrido. Los autores de esta barbarie son musulmanes, pero esto nada tiene que ver con el islam, esto fue un crimen atroz”, dijo.



Agregó que Barcelona y toda España gritan a una sola voz “no tenemos miedo”, lo que demuestra que el terrorismo no va a ganar la batalla ni va a salir victorioso.



Asimismo, señaló que los “malnacidos” del Estado Islámico no van romper la sana convivencia de Europa.



“Aquí vivimos en común en una situación de normalidad absoluta, no la van a romper estos malnacidos”, puntualizó.



En ese sentido, sostuvo que la Unión Europea está actuando en una sola dirección con el propósito de no permitir que el terrorismo siga sembrando miedo, terror, dolor y siga acabando con la vida de inocentes.



¿Cómo fue el atentado en Irak del que fue víctima?



Nard se refirió al atentado en Irak del que fue víctima cuando viajó en su condición de miembro del parlamento de Europa.



“Fui a Irak como miembro del Parlamento europeo y decidí ir a ver de primera mano la guerra y corroborar lo que veía en los medios”, expresó.



Dijo que junto a un grupo militar pasaron sus propias líneas y entraron a tierra de nadie donde fueron víctimas de un ataque con mortero que golpeó el vehículo donde se transportaban.



Agregó que el misil cayó justo en el medio del conductor y el asiento donde él se encontraba. “Fue el lanzamiento de un mortero con muy mala puntería”.



Dijo, además, que no se trató de una emboscada premeditada, “simplemente se encontraron con unos incompetentes que estaban atravesando la tierra de nadie y tiraron con mortero”.



