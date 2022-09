“No tenemos representación humanitaria”: colombiano que vivió el terremoto de Taiwán

Inder Ramírez es un paisa que vive en Taiwan hace cinco años, es chef y llevó un poco de la cultura colombiana a la isla vendiendo bandejas paisas y sancocho en su restaurante. En diálogo con Blu Radio relató que el sismo que se registró en las últimas horas fue bastante fuerte, que hay edificios, casas, colegios y vías colapsadas. A pesar de que el epicentro fue en el condado Taitung en el sur de la isla, quienes residen en el norte lo sintió a gran escala.

La isla de Taiwán se vio bastante afectada luego de vivir un sismo de 6.4 el sábado pasado y otro de 6.9 este domingo, aunque los movimientos telúricos son muy comunes en esta parte del mundo el paisa cuenta que este fue mucho más fuerte de lo normal, según las autoridades de ese país hasta el momento dan cuenta de 79 heridos y un fallecido.

El chef colombiano en Taiwán @InderRamirez, habló en exclusiva con Blu Radio, para dar detalles sobre el terremoto que se registró en las últimas horas en esta zona del continente asiático. #VocesySonidos pic.twitter.com/fjbi5X4X4a — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 18, 2022

Sin embargo, este terremoto muestra un problema mayor para los colombianos que viven en la Isla, Inder denunció que no hay representación del Estado colombiano en Taiwán, que se sienten solos pues en el país no hay un consulado móvil a pesar de que ya se han hecho varias solicitudes, y el más cercano queda en Hong Kong. Además, indicó que en momentos de angustia, como el terremoto, no puede tener una pronta respuesta.

“Desde ayer que hubo el primer terremoto y de hoy no han mandado ni siquiera un mensajito, para ver si estamos bien, si estamos enteros o si no ha pasado algo. Estamos en una Isla y en caso de que pasara algo nosotros a quien reportamos”, explicó Ramírez.

En un documento que le enviaron a Ramírez se conoció que luego de recibir las peticiones, la Presidencia primero trasladó la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ellos a su vez lo dirigieron al “área encargada para que se adelanten las acciones a las que hubiese lugar”.

