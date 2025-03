"No tienen posibilidad de fomentar el crecimiento": experto sobre políticas arancelarias de Trump

El profesor de Política Económica del London School of Economics, Jean Paul Faguet, cuestionó la propuesta arancelaria de Donald Trump. En entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, aseguró que esta medida carece de lógica económica y podría perjudicar a EE.UU.

“Me preocupa su origen en temas políticos y las voluntades de un presidente impredecible, que impone aranceles con ansias de poderío propio y no con lógica”, afirmó.

El experto advirtió que la estrategia de Trump no impulsará el crecimiento. Por el contrario, generaría inflación y pérdida de empleos en EE.UU.

“No hay respuestas fáciles, pero mi respuesta sería que como él plantea la guerra arancelaria no tiene ninguna posibilidad de fomentar crecimiento económico en EE.UU. Como Trump lo está haciendo, sin lógica económica, no llevará a nada más que inflación y pérdida de empleos dentro de Estados Unidos”, explicó.

También criticó la actitud del expresidente, señalando que sus decisiones buscan demostrar poder, más que generar estabilidad económica.

“Tiene muestras de no entender economía y querer demostrar su poder, que es el hombre más grande, que grita más fuerte y hace lo que quiera. Se me hace que su primer periodo fue muy frustrado y este quiere demostrar que puede hacer lo que quiera. Busca ser el gorila más grande de la jungla, pero no entiende que, a mediano y largo plazo, las políticas y su inestabilidad restan capacidad de planificación”, expresó.

Faguet también analizó el impacto de estas medidas en Europa, especialmente en Alemania, la economía más fuerte del continente.

“Si se da, es un estímulo importante, no del tamaño de los que se dieron durante el COVID. Pero sería una ayuda a la economía europea que está estancada, ayudaría, sobre todo, a que Alemania comience a funcionar con más eficiencia”, afirmó.

Sin embargo, descartó que la situación actual pueda considerarse una “economía de guerra”, como se ha sugerido en algunos análisis.

“Yo no llamaría a lo que estamos mirando una ‘economía de guerra’, está lejos de las economías de la Segunda Guerra Mundial, no es nada semejante, pero sí un estímulo que puede ayudar a fomentar un poco más el crecimiento en Europa”, explicó.

Finalmente, destacó que Europa está respondiendo con mayor planificación frente a la incertidumbre provocada por EE.UU: “Los europeos están anunciando medidas más pensadas, para no interrumpir las cadenas de valor que tienen las empresas europeas. Entonces, posiblemente, los americanos pierdan más”, concluyó.