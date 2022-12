Nueva réplica causa temor en el centro de Italia

Una nueva, fuerte y larga réplica sísmica sacudió este miércoles el centro de Italia, a las 9:18 p.m. hora local, dos horas después del primer movimiento, y fue percibida en Roma y varias ciudades de Italia.



Un primer sismo de magnitud 5,5 sacudió el centro de la península hacia las 7:10 p.m. locales, causando dos heridos y varios derrumbes en la misma región devastada el 24 agosto por un terremoto que causó la muerte de unas 300 personas.



Los terremotos que sacudieron este miércoles el centro de Italia pudieron sentirse en toda la capital del país, Roma, donde se registraron fuertes temblores aunque por el momento no se han detectado daños ni víctimas.



La última sacudida tuvo su epicentro en el municipio de Ussita, en la región central de Las Marcas y a unos 180 kilómetros de distancia de la capital italiana.



En Roma pudo verse a gente asustada saliendo de sus domicilios a la calle y a personas gritando "terremoto" desde las ventanas.



No obstante, en la capital no se han registrado por el momento víctimas ni daños importantes.



El presidente de la región del Lacio, de la que es capital Roma, Nicola Zingaretti, afirmó en Twitter que aún se están verificando posibles desperfectos.



No ocurrió lo mismo en la ciudad de Norcia, donde los medios han difundido un vídeo en el que se aprecian derrumbes en la fachada principal de una de sus iglesias.



La primera sacudida se registró a las 19.11, hora local en una zona próxima a Castelsantangelo sul Nera, en Las Marcas, con una magnitud de 5,4 grados en la Escala de Richter y a alrededor de 10 kilómetros de profundidad.



El seísmo se produce dos meses después de que el 24 de agosto un sismo de magnitud 6 sacudiera el centro de Italia y causara 297 muertos y cuantiosos daños en localidades de Amatrice, Accumoli y Arquata del Tronto.