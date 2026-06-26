Nuevo terremoto de magnitud 6,7 se registró este viernes en el sur de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.

PANOORIN: Naramdaman ng mga residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental ang magnitude 6.6 na lindol ngayong gabi, June 26, 2026.



Courtesy: Mayor Jason John Joyce/Facebook



BASAHIN: https://t.co/JRPurmjpZK pic.twitter.com/QVfXhEk1HY — GMA News (@gmanews) June 26, 2026

🚨 Strong M6.5 Earthquake Near The Philippines 🚨

June 26, 2026

A very strong magnitude 6.5 earthquake has struck near Balangonan, close to Sarangani Island in the southern Philippines.



The quake hit at 7:34pm local time at a reported depth of around 52 km and was felt across a… pic.twitter.com/XcRlnFZZ2R — Above The Norm News (@abovenormnews) June 26, 2026

A través de Facebook, Protección Civil indicó que se esperan réplicas sísmicas después de este incidente, por el que no fue activada una alerta de tsunami.



Hasta ahora no hay reportes oficiales de daños o víctimas.

El pasado 15 de junio, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la isla, sin que se produjeran víctimas, con un hipocentro muy profundo (111 kilómetros), y a 67,2 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental.

Ese terremoto se produjo una semana después de que un potente sismo de magnitud 7,8 sacudiera Mindanao, activara las alertas de tsunami en todo el Pacífico -para desactivarse después- y dejara, según el último balance oficial, de este mismo viernes, 81 fallecidos y todavía 31 desaparecidos.

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Agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias se desplegaron entonces en la región -en la que viven unos 27 millones de personas- y siguen este viernes apoyando la respuesta de las autoridades.

A causa de ese seísmo, más de 90.000 casas resultaron dañadas, de las cuales 17.600 quedaron destruidas por completo, según las autoridades.

En esa ocasión, el USGS estimó que había un 37 % de posibilidades de que murieran de 10 a 100 personas, y el 38 % de que murieran de 100 a 1000.

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Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.