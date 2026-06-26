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Blu Radio  / Mundo  / Nuevo terremoto de magnitud 6,7 se registró este viernes en el sur de Filipinas

Nuevo terremoto de magnitud 6,7 se registró este viernes en el sur de Filipinas

El movimiento telúrico ocurrió a 65,7 kilómetros de profundidad y, hasta el momento, las autoridades no han emitido alertas de tsunami.

Nuevo terremoto de magnitud 6,7 se registró este viernes en el sur de Filipinas
Autoridades no registran alerta de tsunami.
Foto: Volcano Discovery
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes una región del sudeste asiático, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), menos de tres semanas después de que un fuerte sismo en la misma zona dejara más de 80 muertos.

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El temblor ocurrió en el sur de Filipinas a las 7:42 p. m. (11:42 GMT), a una profundidad de 65,7 kilómetros y a aproximadamente 21 kilómetros al suroeste de la localidad de Sarangani, en la isla de Mindanao, según el USGS.

A través de Facebook, Protección Civil indicó que se esperan réplicas sísmicas después de este incidente, por el que no fue activada una alerta de tsunami.

Hasta ahora no hay reportes oficiales de daños o víctimas.

El pasado 15 de junio, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la isla, sin que se produjeran víctimas, con un hipocentro muy profundo (111 kilómetros), y a 67,2 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental.

Ese terremoto se produjo una semana después de que un potente sismo de magnitud 7,8 sacudiera Mindanao, activara las alertas de tsunami en todo el Pacífico -para desactivarse después- y dejara, según el último balance oficial, de este mismo viernes, 81 fallecidos y todavía 31 desaparecidos.

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Agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias se desplegaron entonces en la región -en la que viven unos 27 millones de personas- y siguen este viernes apoyando la respuesta de las autoridades.

A causa de ese seísmo, más de 90.000 casas resultaron dañadas, de las cuales 17.600 quedaron destruidas por completo, según las autoridades.

En esa ocasión, el USGS estimó que había un 37 % de posibilidades de que murieran de 10 a 100 personas, y el 38 % de que murieran de 100 a 1000.

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Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

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