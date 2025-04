Nuevos detalles de la muerte del papa Francisco; lo que pasó entre las 6:00 y las 7:35 a.m.

El mundo lamenta la muerte del papa Francisco este lunes, 21 de abril, una noticia que impacta al mundo entero y a millones de fieles católicos.

Fuentes vaticanas confirman que el papa Francisco se despertó a las 6:00 a.m. (hora Roma) y se encontraba razonablemente bien. A las 7:00 a.m. empezó a encontrarse mal, media hora después, exactamente a las 7:35 a.m., se comunicó el fallecimiento.

¿De qué murió el papa Francisco? Estas mismas fuentes confirman que fue un derrame cerebral producido en el marco de un grave problema cardiocirculatorio que lo venía afectando desde hace varias semanas .

El cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, fue quien anunció con tristeza el fallecimiento del santo padre, con estas palabras:

Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre

El papa pasó 38 días hospitalizado y enfrentó dos crisis que llegaron a poner su vida en peligro, momento en el que su pronostico era reservado dada la difícil situación. Sufrió una grave neumonía y por ello recibió atención continúa. Luego de ser dado de alta, el pasado 23 de marzo, se le vio algunas veces, pero muy debilitado con dificultad en sus movimientos.

Siga en vivo aquí una transmisión especial de Blu Radio sobre la muerte del papa Francisco:

Se prevén nueve días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con 135 cardenales electores para elegir a un sucesor. Más de dos tercios de ellos fueron nombrados por Francisco.

Mientras tanto, es el cardenal camarlengo, el irlandés Kevin Farell, quien ocupará el cargo interinamente.

Los próximos días del Vaticano sin papa tras la muerte de Francisco

Esta misma tarde, a partir de las 8 de la noche hora local de Roma, tendrá lugar el rito de la constatación de la defunción del pontífice en su residencia, la Casa Santa Marta.

Será en la capilla de este edificio donde se le velará y no en el Palacio Apostólico, tal y como decretó en vida el mismo papa, que se negó a residir en el Palacio Apostólico desde su elección en 2013.

El proceso 'post-mortem' será acordado en las importantes congregaciones de cardenales, dirigidas por el purpurado decano, el italiano Giovanni Battista Re. Mañana martes tendrá lugar la primera congregación general con los cardenales que ya se encuentren en Roma y su primera labor será estipular la liturgia fúnebre.

En cuerpo del papa Francisco será velado desde hoy en la Casa Santa Marta, mientras que será trasladado previsiblemente en la mañana del miércoles a la basílica de San Pedro para su exposición a los fieles, según ha avanzado el portavoz Matteo Bruni.