En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Nuevos videos del fatal incendio en bar en Suiza; jóvenes grababan mientras veían el fuego

Nuevos videos del fatal incendio en bar en Suiza; jóvenes grababan mientras veían el fuego

Mientras las llamas empezaban a tomar fuerza en el lugar, algunos asistentes seguían bailando y hasta grabando con sus celulares el fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad