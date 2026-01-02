Nuevos videos del fatal incendio en bar en Suiza; jóvenes grababan mientras veían el fuego

Cada vez se conocen más detalles y nuevos videos segundos antes de la tragedia que ocurrió en el bar Crans-Montana. Vale recordar que el incendio en Año Nuevo en ese lugar acabó con la vida de al menos 40 personas y hay más de 100 heridas.

En uno de los nuevos divulgados en redes sociales se puede apreciar cómo algunos jóvenes presencian las llamas en el techo del bar y deciden grabar el fuego, pero no iniciar la evacuación del lugar para salvaguardar sus vidas. Asimismo, se puede apreciar cómo otros deciden seguir bailando.

🔴 İsviçre’de 47 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınında, içeride bulunan bazı kişilerin yangını video kaydına alarak eğlendikleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/CbmHhMyZlT — Conflict (@ConflictTR) January 2, 2026

En otro video se puede ver a jóvenes que siguen saltando, cantando y grabando las llamas, mientras solo uno intenta sofocar el fuego con una prenda.



¿Qué causó el incendio?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incendio fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes las autoridades helvéticas, que trabajan para identificar a las 40 víctimas mortales.

Además de los fallecidos, el incendio dejó 119 heridos, varios de ellos en estado crítico.

A medida que la magnitud de la tragedia, una de las peores que ha vivido Suiza, comenzaba a hacerse evidente, Crans-Montana parecía envuelta en un silencio cargado de consternación.

Mientras las autoridades prosiguen con la identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.



Bengalas en botellas de champán

El incendio se declaró hacia la 01:30 de la madrugada del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo", señaló la fiscal del cantón de Valais durante una conferencia de prensa.

Según los presentes, lo de poner bengalas en botellas de champán era algo habitual en ese establecimiento.

De acuerdo a testimonios, el techo de sótano estaba cubierto de espuma acústica aislante, lo que según las autoridades explicaría el "incendio rápido y generalizado".

Se desconoce cuántas personas se encontraban en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

El dueño del bar, un francés que maneja el establecimiento con su esposa, afirmó el viernes a medios de comunicación que su bar había sido sometido a "tres inspecciones en diez años".

Las autoridades interrogaron a la pareja, pero "por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal", indicó la fiscal de Valais.



Escenas de horror

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Entre los heridos que han podido ser identificados figuran 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués, detalló el viernes la policía.

En cuanto a los fallecidos, las autoridades no han divulgado aún ninguna información.

El papa León XIV expresó su "compasión y solidaridad" a las familias de las víctimas.

