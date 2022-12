Nunca violé a nadie; ella se me insinuó: actor de ‘Patito Feo’ sobre supuesto abuso

El actor Juan Darthés, quien representó a ‘Leandro’ en la telenovela juvenil ‘Patito Feo’, le concedió una entrevista al programa argentino América Tv, en la que contó su versión frente a la denuncia que hizo Thelma, ‘Josefina’ en la novela, en días pasados en contra de él por un presunto abuso sexual.



“Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, yo nunca acosé a nadie”, fue lo primero que dijo el actor ante la polémica denuncia.



“Ella golpeó la puerta de mi habitación para decirme que no le funcionaba una llave. Quería llamar de mi teléfono para que le ayudaran”, explicó, contando su versión de los hechos.



El periodista le preguntó si había pasado algo entre él y la actriz, a lo que Darthés respondió contundentemente “absolutamente nada”. Además, según él, le dijo “que estaba loca”.



“Tienes un novio, ¿qué te pasa? Yo soy un tipo grande”, fue lo que supuestamente le dijo el actor a la entonces adolescente de 16 años.



A través de la entrevista, el argentino contó su versión de los hechos, pero también aseguró que fue Thelma quien intentó seducirlo, pues según él, fue la joven la que se lanzó a besarlo.



“Ella se me insinuó, me quiso dar un beso, yo le dije: ‘no, ¿qué te pasa?’, pues ella era de novia de Juan Guilera (Gonzalo, en ‘Patito feo’)”, comentó.



Publicidad

Thelma Fardín presentó una denuncia en Nicaragua contra el actor en la que lo acusa de haberla violado en el 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira internacional de ‘Patito Feo’.

Vea también: Actriz de ‘Patito feo’ dice que fue violada por el actor argentino Juan Darthés



Por su parte Eva de Dominici, Tamara en la novela, a través de un video publicado por el medio argentino Clarín, criticó las respuestas de Darthés, pues juzgó que, como adulto responsable, lo único que debía hacer era protegerla.



“¿Lo primero que le dices es “¿Estás loca?, tienes novio”, ¿de verdad? ¿No intentas protegerla como un adulto responsable? ¿No le avisas a la producción? ¿Realmente crees que el problema es que tiene novio o que tiene 16 años y que la responsabilidad la tienes vos?”, dijo exaltada la también actriz de la novela que salió al aire hace 11 años.