Orden de captura contra Puigdemont desencadenará un conflicto europeo: experto

Agustí Colomines, profesor y especialista catalán, estuvo en El Radar hablando sobre las implicaciones para la geopolítica mundial y las afectaciones de la independencia proclamada por el destituido Gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.



Para el experto, “se trata de un conflicto político que tiene sus orígenes de una forma clara en el siglo XVIII, pero que aumentan en el siglo XIX de forma exponencial y ya para el siglo XX con las dictaduras continúa siendo un conflicto de raíces profundas. Además, porque España casi siempre se ha presentado como un estado uniforme cuando en realidad es muy diversa”.



Sobre la actual situación del exmandatario catalán Carles Puigdemont, el profesor opinó que la mejor salida a los problemas que enfrenta la nación española deben ser decisiones democráticas.



“Este nivel de enfrentamiento solo puede tener una salida democrática, porque intentar aplicar la fuerza para buscar una salida a un conflicto político solo puede ser contraproducente. La orden de captura internacional contra Puigdemont va a llegar a desencadenar un conflicto político europeo. Va a pasar todo lo contrario a lo que quería España”, opinó.



Sobre las elecciones programadas, Colomines dijo que el Gobierno español no tendrá salida si en los comicios queda demostrado que se quiere una independencia.



“Las elecciones planteadas para el 21 de diciembre, según sondeos van a ganar los independentistas, si esto pasa el gobierno español no tendrá excusa para no tener en cuenta lo que ocurra este día”, dijo.



Cabe destacar que, entre las diferencias que tiene la nación española y Cataluña, que son de carácter cultural, idiomático y político, nacen desde la época medieval y según el especialista, las mismas diferencias persistentes entre Colombia y España.



