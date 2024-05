Es una situación decepcionante: víctimas de Mancuso por decisión de libertad

El magistrado de Justicia y Paz de Bogotá Manuel Bernal tomó la decisión de sustituir las 57 medidas de aseguramiento contra Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar debe comprometerse ahora a contar la verdad sobre los hechos del conflicto de los cuales tiene conocimiento; además, deberá reparar a las víctimas y comparecer ante la justicia cuando sea requerido.

Varias víctimas del paramilitarismo se han pronunciado sobre esta decisión y hay diferentes posiciones sobre el tema. Una de ellas es la de Ketty Paternina, hija de la fiscal Yolanda Paternina, quien fue asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue, en Sucre.

"Esto me da a entender como víctima que los bandidos prevalecen más que nosotros las víctimas. Si no ha hablado estando en una cárcel, privado de su libertad, imagínate menos va a hablar estando afuera, ¿hasta dónde vamos a llegar? No estoy de acuerdo con esta decisión errónea, es precipitada hasta que Mancuso hable y diga la verdad", aseguró Paternina.

Por su parte, Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, señaló que esta era una decisión decepcionante por parte de la justicia.

"Con esta decisión se nos arrebata la oportunidad de conocer la verdad de muchos hechos que aún permanecen ocultos y que Salvatore Mancuso conoce, como, por ejemplo, los aliados criminales que por tantos años han gozado de impunidad a pesar de que ordenaron asesinatos, desplazamientos, robos de tierras y sepultamiento de cuerpos de víctimas que hoy las familias aún buscan. Todo esto y más, pero que conociendo el actuar de estos señores de la guerra que siempre han actuado por conveniencia, con esta orden de libertad, ya no hay motivación para decir la verdad, mucho menos para reparar de manera integral a las víctimas", agregó Díaz.

Desde la Fundación Forjando Futuros, quienes representan a diferentes víctimas del paramilitarismo, aseguran que esta decisión debe llevar a Mancuso a contar la verdad y asumir un compromiso mayor con quienes se vieron afectados por el conflicto armado.

"Que anuncie y que nos cuente dónde están todos esos bienes que hoy están en manos de los testaferros y que aún no se han entregado para la reparación de las víctimas", señaló Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.