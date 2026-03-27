¿Órganos de Noelia Castillo estaban comprometidos? La verdad detrás del rumor sobre su eutanasia

Uno de los puntos que más controversia ha generado tras la muerte de Noelia Castillo es el relacionado con la supuesta donación de sus órganos.

Las dudas crecieron luego de que en redes sociales se hablara de supuestas presiones, pero con el paso de los días han salido a la luz detalles que permiten aclarar qué fue lo que realmente ocurrió.

La joven, de 25 años, falleció este jueves 26 de marzo tras someterse a un procedimiento de eutanasia autorizado legalmente en España. Su caso estuvo rodeado de un proceso complejo, no solo en lo médico, sino también en lo judicial, debido a la oposición de su padre, quien durante cerca de dos años intentó impedir que se ejecutara la decisión.

Últimos minutos de Noelia Castillo antes de la eutanasia. Foto: Captura Antena 3

El origen de esta historia se remonta a octubre de 2022, cuando Noelia sufrió una caída desde un quinto piso que le dejó una lesión medular irreversible. Desde ese momento, quedó con paraplejia y enfrentó una vida marcada por dolores constantes, problemas para dormir y un deterioro significativo en su calidad de vida. A pesar de conservar cierta autonomía, la joven había expresado en distintas ocasiones el impacto físico y emocional que padecía a diario.



¿Noelia Castillo finalmente donó sus órganos?

Fue bajo ese contexto que decidió acogerse a la legislación que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e incurable. Sin embargo, en medio del proceso surgió la posibilidad de donar sus órganos, lo que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más discutidos.



En un primer momento, Noelia manifestó su intención de ser donante. De acuerdo con el concepto médico, su estado de salud —más allá de la lesión medular— la hacía apta para ello. Incluso, llegó a autorizarlo formalmente. No obstante, la situación cambió con el paso del tiempo, especialmente cuando el procedimiento de eutanasia comenzó a retrasarse por las disputas legales.

Según versiones conocidas posteriormente, el centro hospitalario le habría informado que esos aplazamientos podían afectar la viabilidad de sus órganos. Este hecho fue interpretado por su entorno familiar como una posible presión para mantener la donación, argumento que fue expuesto por los abogados de su padre.

La madre de la joven habló de un nuevo conflicto horas antes del procedimiento. Foto: Captura Antena 3

Pese a estas afirmaciones, la normativa española es clara en este punto: la donación de órganos es completamente voluntaria y puede ser revocada en cualquier momento del proceso, sin afectar el acceso a la eutanasia. En otras palabras, no existe ningún tipo de condicionamiento entre ambas decisiones.

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Días antes de su muerte, Noelia Castillo tomó una determinación definitiva: no donar sus órganos. La decisión fue comunicada al hospital, que la respetó en cumplimiento de la ley vigente, descartando así cualquier obligatoriedad o imposición en este aspecto.

El procedimiento de eutanasia se realizó sobre las 6:00 de la tarde y consistió en la administración de una sedación con varios fármacos, en un proceso que duró aproximadamente 15 minutos. Tal como ella lo había solicitado, sus familiares no estuvieron presentes en el momento final. Aunque pudieron acompañarla previamente, debieron salir de la habitación minutos antes, siguiendo el protocolo médico.

La decisión de morir en soledad había sido expresada por la joven con anterioridad, especialmente para evitar que su madre presenciara ese instante. Así, su voluntad se cumplió hasta el final.