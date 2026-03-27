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Blu Radio  / Mundo  / ¿Órganos de Noelia Castillo estaban comprometidos? La verdad detrás del rumor sobre su eutanasia

¿Órganos de Noelia Castillo estaban comprometidos? La verdad detrás del rumor sobre su eutanasia

A través de redes sociales se han popularizado diferentes versiones que indican que presionaron a la joven para recibir la eutanasia ya que sus órganos ya estaban comprometidos. Esto dijo el hospital.

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