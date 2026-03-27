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Blu Radio  / Mundo  / Así fueron los últimos minutos de Noelia Castillo antes de la eutanasia: reveló su última voluntad

Así fueron los últimos minutos de Noelia Castillo antes de la eutanasia: reveló su última voluntad

Salió a la luz cómo transcurrieron las horas previas al procedimiento y la última voluntad que expresó la joven de 25 años.

Noelia Castillo
Últimos minutos de Noelia Castillo antes de la eutanasia.
Foto: Captura Antena 3
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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