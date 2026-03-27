Así fueron los últimos minutos de Noelia Castillo antes de la eutanasia: reveló su última voluntad

La historia de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras un complejo proceso médico y judicial, sigue generando conmoción.

Luego de confirmarse su fallecimiento este jueves 26 de marzo, han comenzado a conocerse nuevos detalles sobre cómo transcurrieron sus últimos minutos de vida, marcados por una decisión firme y su última voluntad: morir en soledad.

De acuerdo con información revelada por medios españoles, Noelia pasó sus últimas horas acompañada por su familia más cercana, pese a las profundas diferencias que existían frente a su decisión. Según el reporte, su madre, padre, hermanas e incluso su abuela estuvieron junto a ella durante al menos media hora antes del procedimiento, en un intento final por compartir sus últimos momentos.

Noelia Castillo, horas antes de recibir la eutanasia. Foto: Captura de Antena 3

Sin embargo, tal como lo había solicitado previamente, el desenlace ocurrió sin la presencia de sus seres queridos. El protocolo médico estableció que la familia debía abandonar la habitación minutos antes de iniciar el procedimiento. “Media hora antes de que le practiquen la eutanasia a Noelia deberán abandonar la habitación (…) y esperar a que posteriormente les notifiquen el fallecimiento”, indicaron en el informe conocido públicamente.



La eutanasia se llevó a cabo sobre las 6:00 de la tarde, hora de España, en el centro hospitalario donde permanecía internada. Según versiones periodísticas, el procedimiento consistió en la administración de una sedación mediante una combinación de tres fármacos. Este proceso, que habría durado alrededor de 15 minutos, se realizó sin compañía directa, respetando la voluntad expresa de la joven.

La decisión de Noelia de estar sola en ese momento no fue improvisada. En entrevistas previas, había dejado claro que no quería que su madre presenciara el instante final. “No quiero que me vea cerrando los ojos”, dijo, pese al deseo de su progenitora de acompañarla hasta el último segundo.

La madre de la joven habló de un nuevo conflicto horas antes del procedimiento. Foto: Captura Antena 3

El caso de Noelia Castillo ha estado rodeado de controversia desde el inicio. Tras sufrir una caída en 2022 que le provocó una lesión medular irreversible, su vida cambió drásticamente. La joven enfrentaba una paraplejia, dolores constantes y dificultades emocionales que, según sus propias palabras, deterioraron profundamente su calidad de vida.

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A esto se sumaron antecedentes de problemas de salud mental, experiencias traumáticas y una relación familiar compleja, factores que influyeron en su decisión de acogerse a la legislación vigente en España que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e incurable.

El proceso no estuvo exento de obstáculos. Su padre se opuso legalmente, lo que derivó en una disputa judicial que retrasó el procedimiento. Pese a ello, las autoridades finalmente autorizaron la eutanasia, respaldando el derecho de Noelia a decidir sobre el final de su vida.