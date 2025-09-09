Padre murió en el velorio de su hijo mientras llevaban el cajón a misa: esto se sabe

Lo que debía ser un momento de despedida terminó en una tragedia doble que dejó a toda una familia sumida en el dolor.

Un padre, que participaba en el funeral de su hijo, perdió la vida de manera repentina mientras el ataúd era llevado hacia la capilla.

El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto en Middlesbrough, North Yorkshire, Inglaterra, en medio de la ceremonia de despedida de David Beilicki, de 41 años.

Durante el traslado del féretro, su padre, Norman White, de 61, se desplomó sin previo aviso. Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado al hospital, los médicos no lograron salvarle la vida.

El hombre no sufría de problemas cardiacos. Foto: Captura de redes sociales

Su hija, Chantelle, relató que el hombre no tenía antecedentes cardíacos y que nada hacía sospechar un desenlace tan impactante.

Contó que en medio de la ceremonia notó la ausencia de su papá y, al preguntar por él, le dijeron que se había descompensado. Al salir, lo encontró inconsciente y decidió acompañarlo en la ambulancia, mientras el resto de la familia permanecía en el funeral de su hermano. Poco después, recibió la noticia de su fallecimiento.

Según medios locales, David había sido encontrado muerto días antes en la casa de un pariente, tras una larga batalla contra las adicciones. Su despedida ya estaba marcada por el dolor, pero la repentina muerte de su padre convirtió el velorio en una escena aún más devastadora.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo. Yo creo que murió por tener el corazón roto”, expresó Chantelle, convencida de que la tristeza de despedir a su hijo fue determinante en la partida de Norman.

La historia, que se conoció en los últimos días gracias al testimonio de la familia, ha causado conmoción entre la comunidad local. Lo que debía ser una última despedida terminó transformándose en un doble funeral que dejó huella imborrable en sus seres queridos.