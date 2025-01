Padres del periodista venezolano Julio Balza exigen su liberación: "Es un hombre de bien"

Los padres del periodista venezolano Julio Balza , integrante del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado y detenido tras la protesta del jueves en Caracas, exigieron este viernes su liberación, afirmando que "no ha cometido delito alguno" y que "no es un terrorista".

"Fue detenido ayer al salir de la marcha convocada por María Corina. Como trabajador de la prensa, asistió acompañado de su hermano, y ambos fueron abordados por unos hombres encapuchados que se los llevaron. A mi otro hijo lo liberaron, pero a Julio lo retuvieron. No sabemos dónde está, en qué condiciones se encuentra ni tenemos información alguna", relató Rosa Marlene Maldonado, madre del periodista, en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Maldonado pidió a los responsables de su detención que lo liberen, asegurando que Balza es "un hombre de bien" y "de principios".

"Solicito a quien corresponda que liberen a mi hijo, que es un periodista. Mi hijo no es un terrorista. Yo no crié a ningún terrorista, sino a un hombre íntegro, conocido por sus principios. Somos venezolanos, y mi hijo no es un terrorista", reiteró la madre con vehemencia.

Por su parte, el padre del periodista, Julio Balza Altuve, también periodista, hizo un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud, investiguen a fondo y procedan a liberar a su hijo.

"Mi hijo no ha cometido delito alguno, es un periodista destacado que sabe cumplir con su labor. Investíguenlo si es necesario, pero exijo que lo liberen, porque no hay razón para mantenerlo detenido", expresó Balza Altuve, quien además manifestó desconocer el paradero de su hijo.

Publicidad

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó el jueves que el periodista fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando se dirigía a su vehículo tras finalizar la protesta.

Por su parte, el partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció en redes sociales que desde las 16:00 horas locales (20:00 GMT) del jueves se desconoce el paradero de Balza.