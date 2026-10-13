"Panamá está bendecido por Dios": el país enfrenta réplicas de terremoto sin víctimas mortales

En Panamá, el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, ha sido una de las zonas más golpeadas. Su alcalde, Noé Herrera, detalló en Mañanas Blu, la complejidad de la situación vivida en sus 24 corregimientos. Según explicó el funcionario municipal, la evaluación exacta de damnificados sigue siendo compleja debido a que la tierra no ha dejado de moverse.

"Nosotros tenemos 24 corregimientos, de los cual los 24 corregimientos fueron afectados por el terremoto, unos más, otros menos", afirmó el alcalde Noé Herrera. Enfatizó que el municipio está realizando operativos directos con sus propios recursos para atender las necesidades básicas de la población, ya que la asistencia del poder central aún no llega con la celeridad requerida.

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"En estos momentos estamos haciendo operativos como municipio, dándole esa comida a las personas, que hay mucha gente necesitada que en este momento la ayuda del gobierno nacional no le ha llegado... Panamá es un país que es presidencialista, lo cual todo el recurso lo es la parte presidencial y no los municipios. No estamos descentralizados como en otros países", cuestionó.

Terremoto en Panamá Foto: AFP

Respecto a la atención humanitaria, Herrera advirtió que la cifra de personas afectadas se incrementa a medida que ocurren nuevas réplicas: "Cada día estamos encontrando más damnificados, más gente necesitando comida, agua, pañales, leche para niños, adultos mayores y estamos tratando de hacer todo lo posible para llegar día a día con el equipo del municipio de Las Tablas a los lugares más lejos que tienen menos acceso a este tipo de producto", agregó.



En el ámbito habitacional, cálculos preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Ministerio de Vivienda identifican más de 800 viviendas deterioradas solo en el distrito de Las Tablas, además de daños en hoteles y edificaciones comerciales.

La población local enfrenta un fuerte golpe emocional por la pérdida de sus hogares ancestrales: "La gente está muy preocupada, perdió todo su patrimonio de vivienda de que un abuelo de sus padres y hoy la tienen ellos y eso les preocupa mucho a la gente y esperemos que el gobierno nacional a través de las instituciones del estado puedan darle ese apoyo a la gente que está tanto necesita", sostuvo Herrera.

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¿Por qué no se registraron víctimas mortales? El contraste con la región

A diferencia de otros desastres telúricos en la región, como el sismo ocurrido dos meses atrás en Chocó, Colombia, que dejó 335 fallecidos, Panamá logró evitar pérdidas humanas.

Al ser consultado sobre esta diferencia, el alcalde Noé Herrera atribuyó el hecho a una combinación de factores geográficos, laborales y estructurales: "Panamá está bendecido por Dios. Mira, el terremoto sucedió a las 12, casi una y algo de la tarde, donde la población estaba prácticamente trabajando en el área donde fue el epicentro es un área de ganadería de agricultura donde las personas salen a trabajar diario y eso hizo que no hubiera muerto gracias a Dios", explicó Herrera.

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A esto se suma que la densidad poblacional de la capital se encuentra a unos 300 kilómetros del epicentro y que los grandes edificios de la ciudad de Panamá cumplen con estrictas normas antisísmicas de construcción que previnieron colapsos.

Vista de la Gobernación de Penonomé, en Panamá, con parte de su estructura derrumbada tras el sismo de magnitud 7,6 registrado el 9 de octubre de 2026. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó el temblor, que generó pánico en la capital. AFP

Inversión millonaria para reparar hospitales y construir 1.300 viviendas

Para responder a los daños acumulados en más de dos mil infraestructuras a nivel nacional—que incluyen 1.280 residencias, 656 centros escolares, 60 edificios gubernamentales y una decena de carreteras—, el Ejecutivo panameño anunció importantes paquetes de financiamiento público.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se requerirá una inversión aproximada de 61 millones de dólares para reestructurar 67 instalaciones de salud afectadas de un total de 842 que operan en el país. El centro hospitalario más destruido fue el del corregimiento de Tonosí, cercano al epicentro, donde se han instalado carpas y un hospital modular mientras se proyecta la construcción de una nueva sede.

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Evaluación y resguardo del patrimonio histórico y cultural

El impacto del movimiento telúrico alcanzó de forma crítica a las estructuras históricas de la nación. El Ministerio de Cultura, encabezado por la ministra María Eugenia Herrera, activó el Plan de Manejo de Riesgos para inspeccionar monumentos, museos, iglesias y bibliotecas en las provincias centrales de Coclé, Veraguas y Los Santos.

Entre las afectaciones más graves reportadas por la institución figuran el colapso parcial del cuerpo de campanas de la Catedral de San Juan Bautista en Penonomé, así como el desprendimiento de muros en la Gobernación de Coclé.

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Escuche aquí la entrevista: